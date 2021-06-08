Где лучше заказать изготовление памятников

Заказать изготовление памятника на могилу усопшего ответственное задание, необходимо удовлетворить всем требованиям и пожеланиям усопшего, если такие имеются. Отличный выбор готовых изделий можно найти на сайте msk.rosritualservice.ru, где можно приобрести памятники отличного качества, изготовленные из гранита, но и отличные предложения в межсезонные работы.

Особенности установки памятника

Для того чтобы памятник простоял длительное время необходимо придерживаться правильного установления и сохранение всех сроков. Если не прислушиваться к рекомендациям, то можно получить перекошенный и треснутый памятник в ближайшее время:



Для того чтобы памятник не перекосился необходимо ориентироваться на почву, не рекомендуется устанавливать памятник раньше чем пройдет пол года после захоронения. Также нет определенной строгости в срок 1 года, не со стороны ритуальных агентств, и не от религии. Считается, что 5 лет дает отличную 100 процентную усадку почвы.



Если есть сомнения в достаточной усадке почвы, то можно, а иногда и нужно устанавливать фундамент. Но такой вариант не всегда возможен. Например, если близко расположены соседние могилы.



В зависимости от региона и погодных условий невозможно точно установить даты, в какое время года необходимо и лучше устанавливать памятники. Для установки необходимо чтобы не было осадков и не было промерзания почвы. Так как подобные случаи не дадут правильно установить памятник.



Преимущества заказа у РосРитуалСервис

Для того чтобы определиться с компанией, которая будет заниматься изготовлением и установкой памятника, необходимо изучить все преимущества каждой организации. Отличные условия и качественные работы можно наблюдать при работе с компанией РосРитуалСервис.

Преимущества компании:



Изготовление памятников из качественного материала, гранита и мрамора. Источники происхождения материала выбирают достаточно требовательно, поэтому качество гарантированно.



Есть отличная возможность заказать индивидуальный памятник, выполненный по собственному эскизу, или разработан совместно со специалистами компании.



Изготовление происходит в оговоренные сроки без срыва сдачи.



Компания самостоятельно устанавливает готовые памятники, соблюдаю все технологические особенности, для того чтобы памятник простоял как можно дольше.



При заказе в период когда работы по установке не проводятся (зимой), можно получить скидку и бесплатное хранение до необходимого времени.



Компания РосРитуалСервис предлагает выгодные условия и оптимальные цены, при этом качество выполненных работ остается на наивысшем уровне.





Автор статьи: Александр Матвеев