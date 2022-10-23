Оформление грузов на таможне

Ни для кого не секрет, что любой груз, который перевозится через границу государств, проходит таможню. У каждой страны свои требования к перевозимому грузу, так что не факт, что каждый из перевозимых грузов успешно пересечет границу. При пересечении границы, груз тщательно проверяется на качество и легальность происхождения, он же Сертификат происхождения, После чего изымается специальный налог, который в каждой стране установлен законодательством.

Наиболее важным аспектом при перевозке товара через государственную границу является таможенное оформление. Зачастую им занимается лично владелец груза, однако наилучшим вариантом является нанять специалистов. Ведь таможня – это очень сложная процедура, которая требует множество правильно оформленных документов. При найме специалиста по таможне, он сам возьмет на себя всю ответственность оформления товара и прилагающих документов.

Так же следует позаботиться и о приеме груза с другой стороны, ведь в этой процедуре, есть как отправитель, так и получатель, которому тоже следует внимательно следить за получаемым грузом.

Поэтапная процедура таможенного оформления.

1. Первым делом следует оформить все нужные документы, подготовить товар к отправке и оплатить все пошлины. Происходит эта процедура еще в стране отправителя, а носит название она "затаможка".

2. Далее идет непосредственно сама перевозка груза на специально оборудованном транспорте, который отвечает всем критериям транспортировки. Также следует помнить, что весь товар должен быть опечатанным пломбами таможни отправления.

3. Последним этапом является "растаможивание". Проводит ее непосредственно страна, принимающая товар. Для этой процедуры нужны определенные документы, также правильное оформление товара. Кроме того, на этом этапе нужно заплатить пошлины стране получателю.





Автор статьи: Александр Матвеев