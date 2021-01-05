    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Разное


05 янв 19:22

Оперативная и доступная логистика: сборные грузоперевозки



Успешное функционирование любой транспортной компании зависит от ряда факторов, в число которых входит наличие обширного автопарка, а также профессиональный штат логистической службы. Совместная и отлаженная до мелочей работа этих двух составляющих, станет залогом взаимовыгодного сотрудничества между владельцем транспортной компании и заказчиком. Ярким примером этому могут послужить консолидированные грузоперевозки Костанай Алматы — один из самых выгодных видов транспортировки, как для логистической компании, так и для отправителя с получателем. Более подробную информацию об услугах транспортировки консолидированных грузов можно узнать на сайте компании-перевозчика. 


Основные этапы организации транспортировки сборных грузов


Оперативная и доступная логистика: сборные грузоперевозки

Сборные грузоперевозки сегодня ‒ это достаточно быстрый и один из самых надежных способов доставки товара на место назначения. По желанию клиента, перевозка может осуществляться не только по городу, но и на большие расстояния. Сама организация транспортировки ‒ это целый комплекс работ, состоящий из нескольких этапов:



  1. Сбора партии товаров от всех заказчиков.

  2. Сортировка и упаковка груза на складе.

  3. Работа с документами, необходимыми для безопасной транспортировки товара.

  4. Сортировка груза на отдельные посылки.

  5. Доставка заказов по адресам получателей.


Суть услуги заключается в том, что от разных отправителей собираются партии товаров с совпадающим маршрутом доставки. Это позволяет значительно снизить стоимость транспортировки для каждого клиента, и быстрее доставить получателям их заказы. Такой способ доставки партии товаров эффективно решает проблемы малого и среднего бизнеса, так как он позволяет отправить и получить груз без лишних на то переплат. Кроме того, упрощается процесс сбора и оформления сопроводительных документов, так как этим вопросом будет заниматься только одна транспортная компания. 


В чем преимущества консолидированных грузов


Консолидированные грузы — это эффективный метод оптимизации финансовых затрат, связанных с доставкой партии товаров, так как общая стоимость услуги распределяется между несколькими отправителями. Главные преимущества этой услуги заключаются в следующих моментах:



  • существенная экономия на стоимости перевозки;

  • доставка товара «от дверей до дверей»;

  • полный сервис от одной компании-перевозчика, что позволяет оперативно решить вопросы в случае форс-мажора.


Продуманное размещение складов, а также наличие широкого автопарка и проверенные логистические схемы, позволили многим транспортным компаниям, осуществляющих свою деятельность в этом направлении, сделать сборные грузоперевозки оп





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Разновидности грузовых перевозок? Что нового в 2020 году Разновидности грузовых перевозок? Что нового в 2020 году Разное Транспортировка грузов: особенности Транспортировка грузов: особенности Разное Железнодорожные грузоперевозки Железнодорожные грузоперевозки Разное Грузоперевозки по всей стране Грузоперевозки по всей стране Разное
Не проходите мимо


Лента новостей
Преимущества шкафов-купе по индивидуальному проекту 21:145 секретов как выбрать радиатор для генератора 21:11Современный Болливуд: 6 фильмов об Индии 20:56Где посмотреть Новогоднее поздравление Светланы Тихановской, Новый 2021 год 22:03Поиск SMM-специалиста: как найти лучшего кандидата 14:58Поиск SMM-специалиста: как найти лучшего кандидата 00:12Зачем нужен автомобильный тент 19:23Инвестирование в будущее от холдинга «Группа Родина» 18:51Нужны ли авточехлы для микроавтобуса? 11:07Ставки на киберспорт 02:43Закон о неуважении к власти 12:27Смазка для суппортов: особенности выбора 20:21


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru