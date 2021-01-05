Оперативная и доступная логистика: сборные грузоперевозки

Успешное функционирование любой транспортной компании зависит от ряда факторов, в число которых входит наличие обширного автопарка, а также профессиональный штат логистической службы. Совместная и отлаженная до мелочей работа этих двух составляющих, станет залогом взаимовыгодного сотрудничества между владельцем транспортной компании и заказчиком. Ярким примером этому могут послужить консолидированные грузоперевозки Костанай Алматы — один из самых выгодных видов транспортировки, как для логистической компании, так и для отправителя с получателем. Более подробную информацию об услугах транспортировки консолидированных грузов можно узнать на сайте компании-перевозчика.

Основные этапы организации транспортировки сборных грузов

Сборные грузоперевозки сегодня ‒ это достаточно быстрый и один из самых надежных способов доставки товара на место назначения. По желанию клиента, перевозка может осуществляться не только по городу, но и на большие расстояния. Сама организация транспортировки ‒ это целый комплекс работ, состоящий из нескольких этапов:



Сбора партии товаров от всех заказчиков.

Сортировка и упаковка груза на складе.

Работа с документами, необходимыми для безопасной транспортировки товара.

Сортировка груза на отдельные посылки.

Доставка заказов по адресам получателей.



Суть услуги заключается в том, что от разных отправителей собираются партии товаров с совпадающим маршрутом доставки. Это позволяет значительно снизить стоимость транспортировки для каждого клиента, и быстрее доставить получателям их заказы. Такой способ доставки партии товаров эффективно решает проблемы малого и среднего бизнеса, так как он позволяет отправить и получить груз без лишних на то переплат. Кроме того, упрощается процесс сбора и оформления сопроводительных документов, так как этим вопросом будет заниматься только одна транспортная компания.

В чем преимущества консолидированных грузов

Консолидированные грузы — это эффективный метод оптимизации финансовых затрат, связанных с доставкой партии товаров, так как общая стоимость услуги распределяется между несколькими отправителями. Главные преимущества этой услуги заключаются в следующих моментах:



существенная экономия на стоимости перевозки;



доставка товара «от дверей до дверей»;



полный сервис от одной компании-перевозчика, что позволяет оперативно решить вопросы в случае форс-мажора.







Продуманное размещение складов, а также наличие широкого автопарка и проверенные логистические схемы, позволили многим транспортным компаниям, осуществляющих свою деятельность в этом направлении, сделать сборные грузоперевозки опАвтор статьи: Александр Матвеев