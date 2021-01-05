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Оперативная и доступная логистика: сборные грузоперевозки
Успешное функционирование любой транспортной компании зависит от ряда факторов, в число которых входит наличие обширного автопарка, а также профессиональный штат логистической службы. Совместная и отлаженная до мелочей работа этих двух составляющих, станет залогом взаимовыгодного сотрудничества между владельцем транспортной компании и заказчиком. Ярким примером этому могут послужить консолидированные грузоперевозки Костанай Алматы — один из самых выгодных видов транспортировки, как для логистической компании, так и для отправителя с получателем. Более подробную информацию об услугах транспортировки консолидированных грузов можно узнать на сайте компании-перевозчика.
Основные этапы организации транспортировки сборных грузов
Сборные грузоперевозки сегодня ‒ это достаточно быстрый и один из самых надежных способов доставки товара на место назначения. По желанию клиента, перевозка может осуществляться не только по городу, но и на большие расстояния. Сама организация транспортировки ‒ это целый комплекс работ, состоящий из нескольких этапов:
- Сбора партии товаров от всех заказчиков.
- Сортировка и упаковка груза на складе.
- Работа с документами, необходимыми для безопасной транспортировки товара.
- Сортировка груза на отдельные посылки.
- Доставка заказов по адресам получателей.
Суть услуги заключается в том, что от разных отправителей собираются партии товаров с совпадающим маршрутом доставки. Это позволяет значительно снизить стоимость транспортировки для каждого клиента, и быстрее доставить получателям их заказы. Такой способ доставки партии товаров эффективно решает проблемы малого и среднего бизнеса, так как он позволяет отправить и получить груз без лишних на то переплат. Кроме того, упрощается процесс сбора и оформления сопроводительных документов, так как этим вопросом будет заниматься только одна транспортная компания.
В чем преимущества консолидированных грузов
Консолидированные грузы — это эффективный метод оптимизации финансовых затрат, связанных с доставкой партии товаров, так как общая стоимость услуги распределяется между несколькими отправителями. Главные преимущества этой услуги заключаются в следующих моментах:
- существенная экономия на стоимости перевозки;
- доставка товара «от дверей до дверей»;
- полный сервис от одной компании-перевозчика, что позволяет оперативно решить вопросы в случае форс-мажора.
Продуманное размещение складов, а также наличие широкого автопарка и проверенные логистические схемы, позволили многим транспортным компаниям, осуществляющих свою деятельность в этом направлении, сделать сборные грузоперевозки оп
Автор статьи: Александр Матвеев