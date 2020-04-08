Растаможка является обязательным условием легализации товара в стране ввоза. Таможенное оформление http://tlgcom.ru проводится сотрудниками органов ВЭД, это могут быть импортеры, таможни, транспортные компании. Весь товар, который пересекает границу Российской Федерации должен пройти таможенный контроль, вне зависимости от того, какой маршрут держит груз.

Особенности таможенного контроля

Растаможка представляет собой сложную процедуру, характеризующейся непредвиденными обстоятельствами. Любая мелочная ошибка в документе может привести к запрету ввоза груза на территорию страны. Обязательно должны присутствовать такие документы:



сертификат,



декларация,



СГР,



разрешительные документы.



Этот комплекс действие обеспечивает борьбу с ввозом нелегальной продукции. Именно за это отвечает таможенный контроль. Импортер обязан подготовиться грамотно к транспортировке и реализовать импортный контракт.

Таможенное оформление предполагает подготовку определенных документов, которые подтверждают право на ввоз товара. Имеют полное описание каждой единицы, указано количество, безопасность, принадлежность и назначение. Обязательно товар предоставляется для проверки. В закрытом тенте провезти груз не получится. После этого производится оплата пошлины и прочие сборы, предусмотренные Российским законодательством.

Таможенный брокер

Груз может оформляться самостоятельно или с помощью таможенного брокера. Последний вариант значительно упрощает транспортировку, ускоряет оформление, это позволяет избежать простоя транспорта на СВХ.

Транспортно-логистическая компания в СПБ предлагает услуги таможенного сопровождения грузов. Оформляет экспорт/импорт без заморочек. На оформление каждого документа есть фиксированная сумма, поэтому можно максимально быстро пройти границу и таможенную очистку, при этом с минимальными затратами. Компания предоставляет специалиста, который представляет интересы в таможенной инстанции, составляет ВЭД-контракты, оформляет сопроводительную документацию.

Стандартный список документов различается в зависимости от того, какая цель ввоза груза, таможенного режима и используемого транспорта. Все это также влияет на стоимость пошлины.





Автор статьи: Александр Матвеев