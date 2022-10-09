Надоедливый насморк: причины и методы лечения

Практически все привыкли думать о насморке, как проявлении простуды или же аллергии. Но, на самом деле, с насморком все намного серьезней. Он может являться не самостоятельным заболеванием, а лишь симптомом более серьезной болезни. К примеру, синусита или аденоидов. К слову, удаление аденоидов не очень приятный процесс, поэтому лучше начинать лечение насморка на ранних этапах.

Что такое насморк?

Насморк, или по научному определению - ринит, является воспалением слизистой носовой полости. Это воспаление может носить острый или хронический характер. Может начаться по причине: пыли, охлаждения организма, инфекции, раздражительности на какие-то химикаты или шерсть животных. Чем больше раздражителей попадают на слизистую, тем чаще возникает заложенность носа и насморк.

Факторы, способствующие появлению насморка

Вызвать его могут следующие факторы:



Простуда; при охлаждении организма начинается отек слизистых носа.

Разного вида инфекции; бактерии, попадающие в носовую полость, становятся раздражителями слизистой оболочки и вызывают насморк.

При ударе или ушибе носа, а также при механической травме - попадании каких-либо инородных предметов.

Ожог носа паром.

Гайморит, полипы и аденоиды.

Сезонная или острая форма аллергии.

Нарушение гормонального фона в организме.

Аллергия на лекарственные средства.

Беременность.

При заболеваниях сердца.

Реакция на контрацептивы.



Из всего этого можно сделать вывод, что очень многое является раздражителем слизистой и, как следствие, дальнейшего появления насморка.

Заложенность носа является первичным признаком насморка. Обычно она сопровождается мокротой, выделяемой из носа. Мокрота бывает:



слизистой,



гнойной,



с кровью (кровохарканье).



Также в общем состоянии больной может заметить присутствие сухости и жжения в носу, постоянного чихания и раздражение слизистых.

Что делать в таких ситуациях?

Если это вызвано простудой и со своевременным лечением наблюдается улучшение, то бежать к врачу не стоит. Но если заложенность в носу не проходит, а наоборот прогрессирует, поход к отоларингологу обязателен. В клинике «Золотое Сечение Мед» работают врачи-оториноларингологи высшей квалификационной категории. Так как насморк требует правильного обследования и индивидуального подхода к лечению запишитесь на прием оториноларинголога на сайте zsmed.by. Ведь, если заняться самолечением вы вряд ли выздоровеете, а ринит может приобрести хроническую форму.





Автор статьи: Александр Матвеев