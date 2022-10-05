Плановые трансфузии гранулоцитного концентрата

Концентрат гранулоцитов — особых белых клеток крови, реагирующих на инфекционные заболевания, может быть получен в терапевтических дозах методами афереза или сепарации из крови доноров. Трансфузии гранулоцитного концентрата используются в клинической практике в профилактических и терапевтических целях, особенно при осложненных заболеваниях инфекционного характера. Например, трансфузии аферезного концентрата гранулоцитов назначаются при падении у пациента уровня эндогенных гранулоцитов ниже 5•10^8/л. Переливания гранулоцитов эффективны при терапии таких клинических болезней, как некротическая энтеропатия и септицемия. Переливания гранулоцитов также назначаются при плохо контролируемом лекарственными препаратами сепсисе у новорожденных детей. Помимо этого, трансфузии гранулоцитов дают существенный терапевтический эффект при проведении цитостатической терапии и при гемобластозе. Расчет дозы гранулоцитов для переливания ведется по массе тела реципиента, исходя из соотношения 1,5-3,0•10^8 гранулоцитов на каждый килограмм (примерно 10-20•10^9 гранулоцитов).

Полученные с помощью аферезного метода гранулоциты следует переливать непосредственно после заготовки. Если трансфузия не может быть инициирована по каким-либо причинам, то полученный концентрат гранулоцитов допускается хранить не более одних суток при комнатной температуре (20-22 °С). С целью снижения риска возникновения посттрансфузионных реакций и осложнений рекомендуется облучать концентрат гранулоцитов рентгеновским излучением (величина дозы 25-50 Гр) перед проведением трансфузий иммуноослабленным реципиентам.

Для плановых переливаний концентрата гранулоцитов донор и реципиент должны иметь один и тот же результат определения группы крови цоликлонами https://sangvitest.ru/opredelenie-gruppy-krovi-coliklonami/ по системе AB0 и резус. Кроме этого, при подборе аферезных гранулоцитов реципиенту трансфузии по антигенам HLA (лейкоцитарные антигены) может быть существенно увеличен достигаемый при переливании терапевтический эффект.

Перед началом трансфузии концентрата гранулоцитов врач-трансфузиолог, ответственный за его проведение, сверяет информацию, приведенную на этикетке контейнера с гранулоцитами, с данными реципиента переливания, имеющимися в его личной медицинской карте и в документации медорганизации. На этикетке контейнера должна быть указана доза гранулоцитов, дата заготовки, результат анализа по определению группы крови донора по системам AB0 и резус, наименование организации, произведшей заготовку. Проба на индивидуальную совместимость и биологическая проба должны быть выполнены, если используются гранулоциты, содержащие как примесь эритроциты.

После проведения переливания оценка его клинической эффективности проводится с учетом таких параметров, как рост уровня гранулоцитов в крови реципиента, понижение температуры, положительная динамика функций организма (дыхание, пульс, артериальное давление), стабилизация функционирования органов, уменьшение интоксикации, прекращение сепсиса.





Автор статьи: Александр Матвеев