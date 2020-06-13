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Наука


13 июн 06:47

9 больница Запорожье



9 больница Запорожье

Доктор-проктолог занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний прямой кишки. Такая узкая специальность связана с тем, что заболеваний прямой кишки существует очень большое количество. Но, если человека ничего не беспокоит, проктология Запорожье все равно должна быть одной из мест, которое нужно посещать в профилактических целях.


Когда необходим проктолог


Заболевания прямой кишки считаются неудобными, из-за чего люди обращаются к доктору на поздних стадиях болезней, когда лечить приходиться только хирургическим путем. К основным симптомам, которые должны заставить человека обратиться к проктолог Запорожье, относят:



  • Запоры или диарея, вздутие живота, беспокоящие долгое время.

  • Ощущение боли или дискомфорта в прямой кишке.

  • Выделение крови из прямой кишки, даже в самых маленьких количествах.

  • Появление различных уплотнений в области ануса.

  • Зуд в области ануса.


Заболевание прямой кишки может быть банальным и легко излечимым, но может быть и более серьезным при отсутствии проявлений. Врач-проктолог занимается лечением геморроя, дисфункции анального сфинктера, недержания кала и газов, проктита, парапроктита, выпадения прямой кишки, анальных трещин.


Как происходит прием у проктолога


Перед походом к проктологу нужно настроить себя на то, что это такой же врач, как и все, и не боятся его. В процессе приема, проктолог проводит следующие диагностические мероприятия:



  • Опрос. Вначале доктор выслушивает жалобы пациента, задает ему направляющие вопросы и делает для себя предварительные выводы.

  • Осмотр и пальпация. На этом этапе проктолог осматривает визуально область анального сфинктера и проводит пальцевое исследование прямой кишки, при котором может нащупать какие-либо изменения.

  • Аноскопия. Это исследование на протяжении 12 см прямой кишки от ануса. 

  • Ректоскопия. Это эндоскопическое исследование прямой и ободочной кишки на протяжении 20 см от анального сфинктера. При этих исследованиях доктор визуально может оценить состояние слизистой оболочки, увидеть трещины, разрывы и новообразования. 

  • Видеоректороманоскопия. При этом методе в прямую кишку вводиться камера, а изображение транслируется на экран. Это наиболее точный и современный метод.


Очень важно не заниматься самолечением болезней прямой кишки, а людям после 40 лет рекомендовано посещать проктолога каждый год в качестве профилактического осмотра. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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