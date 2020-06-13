9 больница Запорожье

Доктор-проктолог занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний прямой кишки. Такая узкая специальность связана с тем, что заболеваний прямой кишки существует очень большое количество. Но, если человека ничего не беспокоит, проктология Запорожье все равно должна быть одной из мест, которое нужно посещать в профилактических целях.

Когда необходим проктолог

Заболевания прямой кишки считаются неудобными, из-за чего люди обращаются к доктору на поздних стадиях болезней, когда лечить приходиться только хирургическим путем. К основным симптомам, которые должны заставить человека обратиться к проктолог Запорожье, относят:



Запоры или диарея, вздутие живота, беспокоящие долгое время.



Ощущение боли или дискомфорта в прямой кишке.



Выделение крови из прямой кишки, даже в самых маленьких количествах.



Появление различных уплотнений в области ануса.



Зуд в области ануса.



Заболевание прямой кишки может быть банальным и легко излечимым, но может быть и более серьезным при отсутствии проявлений. Врач-проктолог занимается лечением геморроя, дисфункции анального сфинктера, недержания кала и газов, проктита, парапроктита, выпадения прямой кишки, анальных трещин.

Как происходит прием у проктолога

Перед походом к проктологу нужно настроить себя на то, что это такой же врач, как и все, и не боятся его. В процессе приема, проктолог проводит следующие диагностические мероприятия:



Опрос. Вначале доктор выслушивает жалобы пациента, задает ему направляющие вопросы и делает для себя предварительные выводы.



Осмотр и пальпация. На этом этапе проктолог осматривает визуально область анального сфинктера и проводит пальцевое исследование прямой кишки, при котором может нащупать какие-либо изменения.



Аноскопия. Это исследование на протяжении 12 см прямой кишки от ануса.



Ректоскопия. Это эндоскопическое исследование прямой и ободочной кишки на протяжении 20 см от анального сфинктера. При этих исследованиях доктор визуально может оценить состояние слизистой оболочки, увидеть трещины, разрывы и новообразования.



Видеоректороманоскопия. При этом методе в прямую кишку вводиться камера, а изображение транслируется на экран. Это наиболее точный и современный метод.



Очень важно не заниматься самолечением болезней прямой кишки, а людям после 40 лет рекомендовано посещать проктолога каждый год в качестве профилактического осмотра.





Автор статьи: Александр Матвеев