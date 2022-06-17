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Разное


17 июн 17:37

Металлический штакетник — стильный и прочный забор для загородного участка



Забор из металлического штакетника представляет собой недорогое и практичное решение для ограждения участка. Такой забор отличается высокой прочностью, надежностью, долгим срокам службы, стильным внешним видом, а также не нуждается в особом уходе. Сильный ветер и непогода не страшны забору из металлического штакетника. Кроме выполнения функции надежной ограды участка, такой забор способен беспрепятственно пропускать свет и воздух.


Металлический штакетник — стильный и прочный забор для загородного участка

Где можно купить металлический штакетник в Новокузнецке?


Приобрести качественный металлический штакетник для забора в Новокузнецке можно в компании «Металл Профиль». На сайте фирмы представлен широкий ассортимент различного штакетника, отличающегося цветом, толщиной, видом покрытия и т.д. Вот ссылка на официальный сайт компании «Металл Профиль», где можно купить качественный металлический штакетник от надежного производителя.


Особенности выбора металлического штакетника


Металлический штакетник производится из специальной рулонной стали. Перед этим лист предварительно проходит этап рельефной формовки, что позволяет придать материалу определенные изгибы и волны. Подобные ребра жесткости позволяют наделить металлический штакетник дополнительной прочностью.


Преимущества металлического штакетника:



  • высокая устойчивость;

  • прочность;

  • экономичность;

  • широкая цветовая гамма;

  • быстрый и простой монтаж;

  • защита от коррозии.


При выборе металлического штакетника необходимо учесть массу нюансов. Здесь недостаточно просто узнать цену штакетника. Сегодня на рынке можно найти евроштакетник как бюджетного ценового сегмента, так и премиум-класса.


Выбирая подходящий металлический штакетник учитывайте следующее:



  • ширину;

  • вид профиля;

  • тип покрытия;

  • цвет.


От чего зависит цена на металлический штакетник?


Стоимость металлического штакетника формируется в зависимости от его категории:



  • бюджетный вариант — оцинкованный штакетник;

  • средний сегмент — оцинкованная сталь, которая обладает специальным полимерным покрытием;

  • элит — имитация под дерево, кирпич, камень и другие материалы или двустороннее покрытие полимером.


Кроме этого, на стоимость металлического штакетника также влияют особенности профиля и ширина планки. Что касается типа профиля, то он может быть П- и М-образный. Выбор подходящего варианта — сугубо индивидуальный вопрос. Прочность материала всецело зависит от толщины стали и количества ребер жесткости — чем их больше, тем прочнее будет забор.





Автор статьи: Александр Матвеев




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