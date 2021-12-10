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10 дек 17:38

Профессиональное оборудование для автомоек



Ни один профессиональный автомобильный сервис или автомойка не может полностью функционировать без использования специализированных приспособлений, которые позволят значительно упростить и ускорить все процессы. Приобрести оборудование для автомоек можно в специализированных предприятиях, например «Клининг Сити», что поставляет своим клиентам, как единичное, так и оптовое количество агрегатов.


Профессиональное оборудование для автомоек

Перечень профессионального оборудования


Ознакомиться со всеми доступными моделями агрегатов можно в каталоге организации. Данный перечень представлен на официальном сайте, что позволяет потенциальным покупателям быстро и легко найти необходимые изделия. Особой популярностью на автомойках пользуются следующие типы оборудования, инструментов:



  • Компрессоры.

  • Водопылесосы.

  • Поворотные консоли.

  • Товары для детейлинга.

  • Насадки для оборудования.

  • Пеногенераторы с насадками.

  • Магистрали высокого давления.

  • Катушки и барабаны для шлангов.

  • Плотные шторы для мойки машин.

  • Дополнительные расходные материалы.

  • Модели шиномонтажных приспособлений.



Помимо вышеперечисленных моделей качественного оборудования и приспособлений, работа на автомойке невозможна без дополнительных изделий. Такими являются бумажные полотенца, которые дают возможность быстро и качественно провести уборку помещения или отдельных деталей, элементов.


Характеристики и качества оборудования для автомоек


Современные автомобильные мойки предоставляют своим клиентам широкий перечень услуг по приведению из транспортных средств в идеальный порядок, придавая их прекрасный внешний вид. Для этого мастерами используется специализированное оборудование, которое можно заказать в специализированных компаниях. Продукция таких организаций, как «Клининг Сити», характеризуется рядом преимуществ:



  • Высокий уровень прочность и длительности активной эксплуатации.

  • Широкий ассортимент моделей, отличающихся техническими показателями.

  • Доступная цена, которая позволяет заказать несколько единиц оборудования.

  • Не подверженность поверхности к механическим, химическим повреждениям.

  • Устойчивость поверхности к повышенной влажности, перепадам температуры.


    • Такие особенности делают технику не только востребованной, но также максимально надежной, что позволяет быть уверенным в качестве выполняемых процессов. А также в том, что все модели об


     





    Автор статьи: Александр Матвеев

    Фото: https://www.cleaning-city.ru/upload/resize_cache/webp/iblock/f71/400_400_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/f71a04c9513de5c5153ea3694774559a.webp



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