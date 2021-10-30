Удивите новогодними подарками

Новогодняя ночь может быть одной из самых романтических ночей в году. Воспользуйтесь этой ночью, чтобы удивить своего партнера особым новогодним подарком. Ищете самый нужный и желанный новогодний сюрприз для любимого человека? Хотите знать, как лучше всего сделать ей или ему подарок? В этой статье вы найдете лучшие идеи подарка.

Идеальный момент для подарка

Праздничная атмосфера, особые чувства, обратный отсчет до поцелуя в полночь – это идеальное время для подарка. Возможно, ваш партнер многого добился за последний год. Или, может быть, у вас есть новости, и вы хотите этим поделиться. Может быть это были трудные времена для вашей пары. Покажите своему любимому человеку, что у вас все еще надежды и стремление быть вместе, с помощью ювелирного сюрприза. Обдуманный новогодний подарок покажет ей или ему, что вы хотите начать следующий год на хорошей, позитивной ноте.

Независимо от причины, подарок, выражающий вашу любовь и восхищение, всегда приветствуется. Возможно, ваш партнер чего-то ждет в канун Нового года, и это ваш шанс бросить вызов этим ожиданиям. Обдумайте все возможные новогодние подарки 2022, которые вы можете подарить. Независимо от того, каков ваш партнер, есть подарок, достаточно совершенный, чтобы растопить сердце. Собираетесь ли вы на новогоднюю вечеринку, где вас будут окружать друзья и семья? Или вы будете дома смотреть шоу по телевизору? Даже в новогоднюю ночь просмотра фильмов, вы можете найти особый способ сделать свой подарок.

Идеи новогодних подарков для нее

За несколько минут до полуночи, когда предвкушение велико, неожиданно вручите партнеру коробку, завязанную бантом. Или, если хотите больше интриги, упакуйте несколько коробочек в одну, а в самой последней положите подарок. Это могут быть серьги, подвеска, цепочка, браслет, брошь или даже кольцо. Но будьте осторожны, кольцо может быть воспринято как предложение руки и сердца. Парню важно обозначить все рамки до вручения подарка. Например, подарить кольцо со словами: «мне бы хотелось, чтобы это украшение сверкало на твоем пальце и напоминало обо мне, когда мы не рядом». Это сразу обрежет все мысли о замужестве, что может отпечатать негативный след на вечере, если вовремя не обозначить назначение подарка. Что не стоит дарить девушке в новый год:

Украшение не по размеру

Позаботьтесь о размере заранее. Есть несколько вариантов: узнать лично, измерить в тайне, взять ее украшение в магазин. Вы можете прямо спросить о размере ее пальца, или запястья. Например, «у моей мамы/сестры есть такое красивое кольцо/браслет, но я не уверен, что размер тебе подойдет». Замерить размер самостоятельно можно ночью, когда она спит. Но лучше взять ее украшение и с ним пойти в ювелирный магазин, так консультанту будет проще всего подобрать подарок. Если вы боитесь прогадать с размером, отдайте предпочтение длинным цепочкам, подвескам или брошкам.

Украшение не из того металла

У девушек редко нет предпочтений в данном вопросе. Уже с 18 лет многие носят кольца и цепочки, поэтому важно дополнить этот комплект. Не все находят в себе смелость смешивать золотые и серебряные украшение в одном образе. Чтобы ваш подарок не попал на полку «когда-нибудь буду носить» лучше подметить металл заранее.

Украшение из бижутерии

Есть множество недорогих металлов, которые могут украсить вашу партнершу, но бижутерия – это недолговечные украшения. Даже медицинский сплав прослужит дольше и есть в разных вариантах напыления (золото/серебро). Если ваша девушка сама не отдает предпочтение бижутерии, то не стоит делать ей такой подарок. Это может восприняться как оскорбление. Посмотрите на серебряные варианты – это недорогие, но невероятно красивые и долговечные изделия. Если ваша девушка предпочитает золото, но у вас нет таких денег, лучше отказаться от покупки украшений и подарить что-нибудь другое. Это могут быть аксессуары, сертификаты, организация ужина и многое другое.

Если вы собираетесь в свет, есть два варианта вручения новогоднего подарка. Во-первых, подумайте о том, чтобы преподнести ей сюрприз, пока она готовится. Помогите ей завершить ее новогодний образ с помощью тщательно подобранных новогодних украшений. Кроме того, вы можете найти время, чтобы сделать ей подарок, пока вы идете на вечеринку. Например, в машине. Или, после того как вы оторвались от поцелуя после боя курантов, удивите ее подарком, специально подобранным для нее.

Идеи новогодних подарков для него

Возможности подарков безграничны. Для мужчин также есть множество украшений. Это и цепочки, и браслеты, и даже кольца-печатки. Во-первых, подумайте о замысловатом дизайне, блестящих камнях или других вариантах. Новый год – яркое время, поэтому и подарок должен быть ярким. Другой вариант: ваша вторая половинка ценит полезность. Если парень любит украшения, но хочет иметь возможность носить их каждый день, то выберите минимализм. Подберите что-нибудь достаточно универсальное. Если парень не любитель украшений, то лучше отдать предпочтение аксессуарам. Например, сумки, портмоне, кошельки или планеры.





Автор статьи: Александр Матвеев