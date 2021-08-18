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18 авг 17:57

Что такое воронка продаж и ее основные виды



Сегодня для успешного осуществления бизнес-процессов существует множество полезных и функциональных инструментов, которые в той или иной мере значительно упрощают ведение предпринимательской деятельности. Они позволяют не только анализировать ситуацию о продажах продукции, но и сделать потенциального клиента приверженцем бренда и его постоянным покупателем. Одним из таких эффективных маркетинговых инструментов выступает воронка продаж b2b. Она позволяет понять, каким образом потребитель пришел к решению о покупке необходимого ему товара, и какими мотивами он руководствовался, совершая ее. 


Что представляет собой воронка продаж


По сути воронка продаж является не чем иным, как аналитическим инструментом, который позволяет проследить весь путь потребителя начиная первым контактом с брендом (ознакомление с продукцией), и до совершения покупки. Случается и так, что только продажей дело не заканчивается. Если клиент остался доволен приобретенным продуктом или услугой, он может стать ярым приверженцем торговой марки, и привлекать других покупателей. Пример классической воронки продаж b2b можно посмотреть на странице https://okocrm.com/blog/voronka-prodazh-v-b2b/. И если взять интернет-магазин, то путь потребителя до совершения им покупки выглядит следующим образом:



  • посещение веб-сайта компании;

  • поиск и оценка продукта;

  • добавление товара в «Корзину»;

  • оформление заказа;

  • покупка товара.


Что такое воронка продаж и ее основные виды

Другими словами, воронка продаж — это схема, по которой маркетолог изучает, как потребитель продвигается к покупке. При этом у каждой компании могут быть сразу несколько воронок: одна для новых клиентов, вторая для существующих партнеров, и т.д. Отследив путь, и поняв, на каком именно этапе покупатель принял решение о покупке, можно разрабатывать новые предложения и активности для каждой ступени этой схемы. 


Основные виды воронок продаж


В общепринятом понятии воронка продаж выступает ничем иным, нежели системой последовательных этапов взаимодействия между брендом и потенциальным покупателем. Использование этого инструмента на практике позволяет компаниям повлиять на сам процесс продаж. При этом для разных сфер бизнеса применимы свои воронки. Это может быть:



  • Поиск клиентов — включает в себя различные виды работ, как, например, сбор информации, рассылка и обзвон потенциального покупателя. 

  • Продажа — ориентирована на цикл реализации продукции, когда у клиента уже сформировано желание на приобретение товара. 

  • Реализация — включает в себя постпродажное обслуживание: доставку, монтаж, настройку, подключение, и т.д.


Также, воронка продаж может быть текущей и накопительной, и в процессе осуществления покупки потенциальный клиент проходит все ее этапы. И если вдруг покупатель решил отказаться от приобретения товара, этот инструмент позволяет понять, на каком именно этапе стопорится работа компании. В дальнейшем это поможет бренду устранить существующие ошибки, и подобрать более эффективную тактику действия.





Автор статьи: Александр Матвеев




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