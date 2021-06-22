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22 июн 13:48

Механическая чистка лица: преимущества и недостатки, особенности ухода за кожей, метод проведения процедуры



Механическая чистка лица считается одной из основных видов косметологических услуг. В современном мире данная процедура пользуется довольно-таки большим спросом среди потребителей как женского, так и мужского пола. Ведь каждый уважающий себя человек старается ухаживать за кожей лица. Механическая чистка лица сложная процедура, которая не нуждается в дорогостоящем оборудовании, но она требует наличия профессиональных навыков косметолога, что проводит процедуру. Мануальное воздействие требует физических повреждений поверхности кожи, что может вызывать неприятные либо же болезненные ощущения.


Преимущества и недостатки механической чистки лица


Процедура, о которой говориться в статье, имеет большую популярность благодаря своим преимущества, среди них можно отметить следующие:



  • удаление угрей, комедонов и так далее;

  • возможность очистить кожу даже в труднодоступных местах;

  • эффективное улучшения состояния жирной кожи;

  • результат виден уже после проведения первой процедуры.


Перед тем, как воспользоваться услугами косметолога, необходимо также ознакомиться с недостатками механической чистки лица, а именно:



  • повышенный уровень травматичности;

  • покраснение лица, которое может присутствовать на коже на протяжении нескольких дней;

  • болезненные ощущения при проведении процедуры;

  • возможность получить инфекции, если косметолог не соблюдает санитарные правила, а также не знает всех норм и особенностей.


Механическая чистка лица: преимущества и недостатки, особенности ухода за кожей, метод проведения процедуры

Методы проведения механической чистки лица в салонах


Профессиональные косметологи проводят мануальное очищение кожи в три этапа:



  1. Очищения кожного покрова. Этот этап нужен для того, чтобы избавиться от всего, что может усложнить удаление черных точек и комедонов. 

  2. Раскрытие пор. Специалисты распаривают кожу для того, чтобы комедоны можно было удалить полностью с минимальным травматизмом для лица.

  3. Чистка лица. Черные точки и комедоны удаляют пальцами, которые завернуты в специальные салфетки. Иногда в процессе проведения процедуры косметолог использует дополнительные инструменты (иглы, петельки, ложки из металла и так далее). 


Не стоит думать о том, что выдавливать угри, прыщи и так далее — это просто. Ведь неправильные действия могут только усугубить ситуацию, что в дальнейшем может привести к дорогостоящему лечению с помощью медикаментов.


Особенности ухода за кожей после терапии


Если человек думает, что после мануальной чистки больше ничего делать не нужно, то он глубоко ошибается. Главной задачей клиента косметолога является поддержка гигиены. Например: стоит отказаться от полотенец и отдать преимущество одноразовым бумажным салфеткам или полотенца из бумаги. В них не будут размножаться бактерии, которые могут занести инфекцию в раздраженную кожу.


Специалисти рекомендуют временно отказаться от тональных средств, пудр и так далее. Также необходимо позаботиться о чистоте постельного белья. Рекомендовано протирать мобильный телефон дезинфицирующим средством и, по возможности, пользоваться беспроводной гарнитурой.


Стоит отметить, что нужно тщательно подойти к выбору косметолога. Лучше всего посещать салоны, в которых работают квалифицированные специалисты. В салонах придерживаются нормам по содержанию инструмента, а также знают все тонкости проведения подобных манипуляций. К сожалению, на косметологическом рынке существует много людей, которые не имеют квалификацию. Если косметолог принимает на дому, то в дальнейшем его работа может принести инфекцию на кожу, что провоцирует появления новых высыпаний и не только. В таком случае человек потеряет намного больше финансов, чем он сэкономил на отказе от специализированных клиник и салонов.





Автор статьи: Александр Матвеев




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