Кто такие самозанятые и какие договоры можно с ними заключать

Понятие «самозанятый» в российском юридическом поле было впервые закреплено в 2017 году для нянь, репетиторов, фотографов и иных лиц, активно работающих с людьми. Постепенно термин расширился и стал включать всех граждан, которые занимаются профессиональной деятельностью и обязаны платить налог по фиксированным ставкам, но при этом масштабы их деятельности несравнимо скромнее, чем у ИП. Согласно действующему законодательству (Федеральному закону №422-ФЗ), самозанятый обязан платить 4% от дохода, полученного от физических лиц, и 6% – от ИП и юрлиц.

Самозанятость очень просто совмещать с работой по найму. По этой причине возникают вопросы, какого типа договоры можно заключать с самозанятым работником. Подробнее об этом можно прочитать во многих интернет-источниках, например https://secrets.tinkoff.ru/risks/dogovor-s-samozanyatym/, где описаны основные тонкости ведения дел со статусом самозанятого гражданина.

Поскольку самозанятость является специальным налоговым режимом, для нее характерен ряд льгот, однако и сами лица должны соответствовать определенным требованиям. Так, годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей, а деятельность, которую можно осуществлять как самозанятый, четко регламентируется законодательством. Самозанятость гарантирует ряд льгот – отсутствие налоговой и бухгалтерской отчетности, необходимости устанавливать кассу, в обязательном порядке платить страховые взносы.

При сотрудничестве с самозанятым не обязательно заключение договоров. При необходимости в приложении «Мой налог» самозанятый может самостоятельно оформить чек, чтобы предоставить его заказчику. При работе с другими самозанятыми на сумму менее 10 тысяч рублей можно вовсе не оформлять договор, если есть уверенность в деловом партнере.

При выполнении крупных проектов надежнее заверить сотрудничество документально. Для этого идеально подойдет ГПХ (договор гражданско-правового характера), который позволяет не брать сотрудника в штат, а работать с ним исключительно до момента сдачи заказа. Оплата также производится непосредственно исполнителю (с предоплатой или без), который должен самостоятельно уплачивать налог с полученной суммы.

С самозанятыми можно заключать и иные договоры:



возмездного оказания услуг;



хранения;



подряда;



перевозки;



авторского заказа.



При оформлении договоров ГПХ, авторского заказа и возмездного оказания таких услуг, которые по списку деятельности запрещены самозанятым, можно работать с исполнителем как с физическим лицом – поскольку маловероятно, что ради одного заказа самозанятый будет оформлять статус ИП. В этом случае договоры нужно заключать так же, как и с обычным физлицом, но начислять на платежи НДФЛ и социальные взносы. Налоговая ставка будет намного выше 6%, но зато работа будет выполнена согласно всем требованиям закона.





Автор статьи: Александр Матвеев