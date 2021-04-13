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13 апр 17:21

Лечение остеохондроза термальными источниками



Малоподвижный образ жизни со временем может спровоцировать развитие остеохондроза. Болезнь, характеризующаяся соприкосновением и трением позвоночников между собой, вызывает дискомфорт и боль в спине. Поскольку боль не так ощутима, то пациенты не уделяют ей должного внимания. С проблемами позвоночника могут столкнуться лица с сидячей работой: студенты, фрилансеры, офисные работники, программисты. Обращаться за помощью к специалистам люди начинают тогда, когда боль становится не выносимой.

Лечение остеохондроза термальными источниками



Остеохондроз – болезнь «сидячих»!



Смещение дисков в позвоночнике вызывает болезненные ощущения в спине, а значить есть смысл говорить о развитии остеохондроза. Такая деформация может вызвать искривление позвоночного столба и повлиять на работу нервной системы, внутренних органов, а так же на саму походку. Чтобы устранить болезнь, необходимо восстановить мышечно-костный корсет и произвести рубцевание деформированных позвонков.



Лечение остеохондроза в бальнеологическом центре «Термы»



Россия богата минеральными термальными источниками. Наиболее привлекательное место для лечения и восстановления сил Краснодарский край, в котором насчитывается более 50 таких источников. Среди самых популярных – бальнеологический центр «Термы», располагающийся на юге края. Здесь можно не только хорошо отдохнуть, но и вылечить различные заболевания, в том числе и спины. Каждый год сюда приезжают люди из разных районов страны и Зарубежья.



Центр«Термы» находится в предгорных районах Кавказа, на юге Краснодарского края, хуторе Кубанский. Здесь есть всё для комфортного проживания: гостиничные номера, профилакторий, вкусная кухня, бассейн для купания в целебной воде.



В центре, при лечении остеохондроза применяют метод бальнеотерапии, который с течением времени доказал свою эффективность. Данный способ подразумевает принятие термальных ванн для обогащения организма минеральными веществами, которые благотворно сказываются на оздоровлении позвоночника. В составе воды содержится практически вся таблица Менделеева:



• кальций;

• калий;

• бор;

• кремний;

• йод;

• и другие вещества.



Кроме принятия ванных процедур, в центре можно поплавать в бассейне, прогуляться на свежем воздухе по лесным массивам, порыбачить, поиграть в настольные игры. Всё это так же скажется благотворно на оздоровлении организма. Проведя некоторое время в бальнеологическом центре, можно значительно снизить болезненные ощущения в позвоночнике.



Таким образом, при остеохондрозе в качестве профилактики используются термальные источники. Насыщение организма минеральными веществами, способствует восстановлению и укреплению позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Если вы страдаете остеохондрозом, то посетите бальнеологический центр «Термы» в Краснодарском крае.





Автор статьи: Александр Матвеев




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