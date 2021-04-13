Лечение остеохондроза термальными источниками

Малоподвижный образ жизни со временем может спровоцировать развитие остеохондроза. Болезнь, характеризующаяся соприкосновением и трением позвоночников между собой, вызывает дискомфорт и боль в спине. Поскольку боль не так ощутима, то пациенты не уделяют ей должного внимания. С проблемами позвоночника могут столкнуться лица с сидячей работой: студенты, фрилансеры, офисные работники, программисты. Обращаться за помощью к специалистам люди начинают тогда, когда боль становится не выносимой.







