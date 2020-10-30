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30 окт 10:55

Болезнь Альцгеймера: симптомы и лечение



Болезнь Альцгеймера – прогрессивное ухудшение умственных способностей и памяти, обусловленное отмиранием нейронов в головном мозге. Чаще наблюдается у пожилых людей после 65 лет, больше подвержены заболеванию женщины. В некоторых случаях симптомы появляются раньше, что обусловлено генетическими особенностями организма. Причины нейродегенеративного процесса до конца не изучены. В развитии патологии имеют значение снижение уровня ацетилхолина, повышение глутамата, отложение в нейронах синильных бляшек из аномального белка, наследственность.



Болезнь Альцгеймера



Симптомы Альцгеймера


В начале болезни симптомы практически не заметны самому больному и окружающим. Чаще всего первой страдает память на недавние события. Усложняется запоминание новой информации, замедляются мыслительные процессы. Важно сразу обратиться к неврологу в Уфе.



Год за годом симптомы нарастают. Человек перестает узнавать хорошо знакомые места, людей. Затрудняется выполнение привычных действий: приготовление пищи, поход в магазин. Человек часто занят поиском предметов, появляется забывчивость на важные и простые дела. Уже с этого момента обязательна помощь близкого человека. Нужно контролировать, принял ли больной лекарства, куда пошел, поел или нет.



При тяжелой деменции контакт больного с окружающим миром все больше затрудняется. Появляются непонимание слов, апатия, безразличие, неряшливость. Возможны приступы депрессии, агрессии, повышенная тревожность и подозрительность. К сожалению, проблемы деятельности мозга постепенно приводят к угасанию и физической активности человека. Часто люди отказываются от еды, перестают ухаживать за собой, появляются сложности со вставанием с постели, естественными отправлениями.


Болезнь Альцгеймера



Лечение


Применяют методы, которые помогают адаптироваться больному человеку к жизни и обществу, а близким родственникам облегчить уход за пациентом. На ранних стадиях играют роль прием медикаментов: мемантин способствуют нормализации уровня глутамата, донепезил увеличивает активности ацетилхолина в головном мозге. Но болезнь все равно будет прогрессировать, можно только замедлить темпы ее развития.



При выраженной клинике большее значение приобретают психологическая и социальная помощь. Чем активнее человек вовлечен в любимую деятельность, чем разнообразнее дела в течение дня, тем дольше функции мозга удерживаются на приемлемом уровне. Это может быть любое хобби – игра, чтение, приготовление пищи, прогулки, физкультура. Важно поддерживать постоянный контакт с больным человеком, понимать, что его беспокоит, и стараться устранить этот фактор. В профилактике также имеет значение поддержание интереса к познаванию мира, физическая активность, положительный эмоциональный настрой.



Люди с болезнью Альцгеймера требуют повышенного внимания окружающих. Важно, как можно раньше заметить первые изменения в поведении, привычках. При подозрении на начинающуюся деменцию врач проводит тесты на определение познавательных способностей, памяти. Для подтверждения диагноза назначают КТ, МРТ. На снимках видны отложения тау-белка и амилоида в головном мозге. В процессе диагностики может быть выявлена другая патология, которая могла привести к ухудшению памяти:




  • сосудистые нарушения

  • опухоли;

  • воспалительные процессы;

  • нарушения обмена и гормонального фона



Излечить их в отличие от болезни Альцгеймера можно с применением лекарств, физиотерапии, хирургии.


Внимательное отношение родственников, выполнение рекомендаций врачей и вовремя принятые меры облегчают течение заболевания, хотя не могут повернуть возникшие патологические процессы вспять.





Автор статьи: Александр Матвеев




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