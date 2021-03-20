Свежие женские ароматы с нотками зеленого чая

Дамам, предпочитающим освежающие парфюмерные композиции, которые отлично бодрят и придают сил, прежде всего стоит обратить внимание на парфюмы с нотками зеленого чая. Их можно найти в парфюмерных линейках многих известных производителей, в том числе Versace и Chanel. В одних композициях преобладают цветочные ноты, в других - в основном фруктовые аккорды. Также встречаются и более необычные ароматы, например, с добавлением фенхеля или китайского османтуса. Мы собрали наиболее яркие и свежие женские ароматы, которые вы можете купить в интернет магазине «De-Parfum».

Versace Versense

Женская парфюмерия Versace Versense хорошо сочетается с нотками цитрусовых. Versace Versense - отличный выбор для теплого периода года. В этом аромате цитрусовые и древесные аккорды играют первую скрипку, что придает ему характерную свежесть. Правильно подобранные душистые экстракты делают его идеальным выбором в качестве ежедневной туалетной воды. Аромат обязательно понравится дамам, которые ценят освежающий аромат зеленого чая.

Lanvin Eclat d'Arpege

Lanvin Eclat d'Arpege - нежный парфюм для ценителей цветочных ароматов. Для женщин, которые любят натуральные ароматы зеленого чая, Lanvin Eclat d'Arpege - идеальный выбор. Их отличительной чертой являются аккорды зеленой сирени, глицинии, цветков персика и османтуса. Эта ароматная композиция покорит сердце каждой романтической особы, которая особенно любит цветочные композиции. И хотя зеленый чай был обогащен множеством дополнительных аккордов, его аромат очень отчетливый.

Elizabeth Arden Green Tea

Следующие заказать духи недорого с ароматом зеленого чая можно Elizabeth Arden Green Tea. Не многие известные производители парфюмерии могут похвастаться привлекательной гаммой ароматов, в которых преобладают настолько ярко выраженные зеленые аккорды. Поэтому вам обратить внимание на парфюмированную воду Elizabeth Arden Green Tea, которая является идеальным предложением для женщин, предпочитающих вечную классику. Этот универсальный аромат обогащен аккордами амбры, цедры апельсина, бергамота, лимона, ревеня, гвоздики и дубового мха. Это может быть ароматная композиция как для повседневных, так и для вечерних нарядов.

Chanel Chance Eau Fraiche

Зеленые аккорды часто являются доминирующим компонентом в ароматах от бренда Шанель. Chanel Chance Eau Fraiche – отличный выбор для женщин, которые ценят ароматы, связанные с весенней легкостью. Эти стойкие духи содержат древесные цитрусовые нотки с дополнением тиковой древесины, ириса, амбры, пачули, ветивера и белого мускуса. На их уникальный характер влияют розовый перец и водяной гиацинт.





Автор статьи: Александр Матвеев