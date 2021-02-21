История бренда Farmstay

Популярность и успех корейского бренда Farmstay обусловлены бережной заботой о красоте и здоровье. Эта продукция позволяет сохранить молодость. Компания специализируется на уходе за лицом и телом. В составе многих продуктов представлен улиточный муцин. Производитель не использует искусственные добавки. Для создания самых эффективных и прогрессивных решений осуществляется разработка новых технологий, а продукция постоянно улучшается.

История бренда

Компания из Южной Кореи Farmstay была основана в 2007 году. За сравнительно небольшой период она успела стать признанной и успешной. Покупатели по всему миру делают выбор в пользу этого производителя. Доверие и успех обусловлены доступностью цен и использованием инновационных технологий при изготовлении продукции. Каждый год влияние бренда на мировой рынок расширяется

Состав косметики

Примечательно, что при разработке того или иного средства применяются исключительно натуральные компоненты, главным из которых нередко является муцин улитки. Помимо этой продукции, производятся и уходовые средства, включающие в себя фруктовые и ягодные экстракты, стволовые клетки растений, гиалуроновую кислоту и аденозин. У косметической продукции farmstay лёгкая текстура. Она быстро впитывается и не оставляет неприятной жирной плёнки.

Муцин улитки является весьма полезным компонентом, который делает косметическую продукцию уникальной и удивительно эффективной. Для сохранения молодости и природной красоты стоит приобрести средства farmstay оптом. Благодаря воздействию улиточной слизи происходит нормализация работы сальных желез, увлажнение и питание кожи и активизация процессов регенерации. Продукция компании Farmstay гарантирует результативную борьбу со шрамами и рубцами после прыщей, а также успешно справляется с предупреждением старения и возрастными изменениями. Кожа становится упругой и свежей.

Широкий ассортимент

Специализация компании farmstay – производство антивозрастной и увлажняющей косметики, в основе которой исключительно натуральные компоненты. Благодаря такому составу кожа сохраняет здоровье и молодость. Ассортимент бренда представлен очищающими средствами, сыворотками, тканевыми масками и пенкой для умывания. Высокую эффективность демонстрируют продукты, которые предназначены для борьбы с ороговевшими клетками и шелушениями. Различные пилинги не только имеют удивительный аромат, но и позволяют разгладить, смягчить и устранить неровности кожи.

Кроме того, компания занимается выпуском питательных кремов для всех типов кожи. Данные средства состоят из экстрактов растений и фруктов, муцина и гиалуроновой кислоты. Представлены и продукты с выраженным подтягивающим эффектом. А различные крема для ног придают коже стоп мягкость и гладкость, а также успешно справляются с трещинами. Довольно часто в таких средствах используется витамин C.

Каждая женщина мечтает о красивых и ухоженных руках. Ведь именно они могут предательски выдать возраст. Крема Farmstay способствуют смягчению кожи. Они создают защитную плёнку, которая оберегает руки от негативного внешнего воздействия. Крема очень быстро впитываются и не оставляют жирных следов. Оптимально использовать их на ежедневной основе. Стоит отметить, что бренд занимается выпуском и декоративной косметики.

Многочисленные хвалебные отзывы ещё раз доказывают, что продукция компании farmstay занимает прочные позиции на рынке. Это обусловлено высоким качеством, эффективностью, натуральностью и экологичностью представленных средств.





Автор статьи: Александр Матвеев