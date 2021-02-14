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14 фев 01:19

Лагнеша в астрологии



Лагнеша — планета-покровитель, которая влияет на физическое и ментальное здоровье, указывает на путь человека. Узнать, в каком положении находится лагнеша, можно с помощью натальной карты. Достаточно указать дату, время и место рождения. Положение планеты-покровителя в момент рождения может помочь направить по жизненному пути. То, какими чертами характера лагнеша наделяет человека, зависит от положения планет в момент рождения.



Лагнеша в астрологии


Влияние планет на лагнешу


В зависимости от того, с какой планетой пересекается лагнеша, можно выделить главные черты характера человека. Если:



  • лагнеша находится в Солнце, то у человека ярко выражены лидерские качества, благородство и чувство собственного достоинства;

  • Луна дает мягкость, милосердие, ранимость и эмоциональность;

  • попадание лагнеши в Меркурий, характеризует человека как склонного к обучению, общительного и изобретательного;

  • планета-покровитель в Марсе усиливает такие черты характера, как храбрость, активность, смелость;

  • Венера наделяет тягой к комфорту, красивым вещам и тонким вкусом;

  • лагнеша в Сатурне — это упрямство, аккуратность и дисциплинированность;

  • Юпитер — планета, которая наделяет мудростью, духовностью и заботой и других.


Зная положение лагнеши можно усилить главные черты характера, узнать в какой сфере стоит сфокусировать внимание и как правильно ставить цели, чтоб они сбывались.



При расшифровке положения лагнеши не стоит думать, что планета наделяет только описанными чертами характера. Она лишь их усиливает, что помогает добиться большего успеха в жизни.



Как усилить влияние лагнеши


Стоит также уделять внимание тому, в каком доме находится планета-покровитель. Это поможет значительно усилить черты характера и влияние лагнеши. Узнать, в каком доме он находится можно также с натальной карты.



Соблюдая все рекомендации можно значительно усилить влияние планеты-покровителя. Это поможет преодолеть все препятствия на жизненном пути, наполнит мудростью и поможет сделать правильный выбор в достижении целей.



Также, для усиления лагнеши, можно использовать различные минералы и выполнять духовные практики. Камни стоит выбирать исходя из знака зодиака и того, в какой планете находится лагнеша.



Для того, чтоб правильно истолковать положение планет и влияние домов на планету-покровителя, стоит изучить информацию от профессионалов. Есть огромное количество информации, которая поможет правильно построить и расшифровать натальную карту.





Автор статьи: Александр Матвеев




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