Лагнеша в астрологии

Лагнеша — планета-покровитель, которая влияет на физическое и ментальное здоровье, указывает на путь человека. Узнать, в каком положении находится лагнеша, можно с помощью натальной карты. Достаточно указать дату, время и место рождения. Положение планеты-покровителя в момент рождения может помочь направить по жизненному пути. То, какими чертами характера лагнеша наделяет человека, зависит от положения планет в момент рождения.

Влияние планет на лагнешу

В зависимости от того, с какой планетой пересекается лагнеша, можно выделить главные черты характера человека. Если:



лагнеша находится в Солнце, то у человека ярко выражены лидерские качества, благородство и чувство собственного достоинства;



Луна дает мягкость, милосердие, ранимость и эмоциональность;



попадание лагнеши в Меркурий, характеризует человека как склонного к обучению, общительного и изобретательного;



планета-покровитель в Марсе усиливает такие черты характера, как храбрость, активность, смелость;



Венера наделяет тягой к комфорту, красивым вещам и тонким вкусом;



лагнеша в Сатурне — это упрямство, аккуратность и дисциплинированность;



Юпитер — планета, которая наделяет мудростью, духовностью и заботой и других.



Зная положение лагнеши можно усилить главные черты характера, узнать в какой сфере стоит сфокусировать внимание и как правильно ставить цели, чтоб они сбывались.

При расшифровке положения лагнеши не стоит думать, что планета наделяет только описанными чертами характера. Она лишь их усиливает, что помогает добиться большего успеха в жизни.

Как усилить влияние лагнеши

Стоит также уделять внимание тому, в каком доме находится планета-покровитель. Это поможет значительно усилить черты характера и влияние лагнеши. Узнать, в каком доме он находится можно также с натальной карты.

Соблюдая все рекомендации можно значительно усилить влияние планеты-покровителя. Это поможет преодолеть все препятствия на жизненном пути, наполнит мудростью и поможет сделать правильный выбор в достижении целей.

Также, для усиления лагнеши, можно использовать различные минералы и выполнять духовные практики. Камни стоит выбирать исходя из знака зодиака и того, в какой планете находится лагнеша.

Для того, чтоб правильно истолковать положение планет и влияние домов на планету-покровителя, стоит изучить информацию от профессионалов. Есть огромное количество информации, которая поможет правильно построить и расшифровать натальную карту.





Автор статьи: Александр Матвеев