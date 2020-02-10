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10 фев 20:18

Юмор и его особенности



Юмор явление, которое обязательно должно присутствовать в жизни каждого человека, ведь оно оказывает благоприятное влияние на здоровье человека. Наиболее известным видом юмора является анекдот. На портале anekdotbar.ru представлены очень смешные анекдоты  на разнообразные темы.


Какие бывают формы юмора


Юмор и его особенности

Всем известны основные формы юмора. К ним относится парадокс, ирония, оксюморон, пародия, сатира, сарказм и т.п. Но юмор имеет еще и литературные виды, а именно:



  • анекдот или шутка;

  • каламбур; 

  • афоризм;

  • монолог и диалог;

  • рассказ и т.д.


Помимо вышеперечисленных видов, юмор может быть выраженным и с помощью графики. Удачная карикатура, веселый рисунок или фото способны быстро улучшить настроение. В народе существуют еще и такие формы юмора как народные устные юмористические рассказы.


Почему стоит развивать чувство юмора


Чувство юмора является психологической особенностью человека. Благодаря присутствию этой черты в характере становится легче оценивать происходящие события в жизни. Фактически все люди рождаются с этим умением, но развивается оно у каждого по-разному. На этот процесс оказывают влияние различные факторы: окружающая среда, темперамент, стиль жизни, тип характера и т.д.


Но развивать в себе это чувство все же надо, поскольку чувство юмора помогает создать свой круг общения, познакомиться с новыми интересными людьми, наладить с ними контакт. Стоит отметить тот факт, что человек, рассказывающий веселые истории, анекдоты, обычно затмевает всех, привлекает к себе всеобщее внимание, во многом преуспевает. Многие желают дружить с тем, кто обладает хорошим чувством юмора. Ведь с таким человеком никогда не бывает скучно, он вызывает улыбки и радость там, где присутствует. Учитывая огромное количество вышеперечисленных преимуществ, становится понятно, почему так важно развивать в себе чувство юмора, ведь оно не только способно снять все раздражения и обиды, а также объединить людей.


Таким образом, развлечься юмором это самый доступный, быстрый, простой и эффективный способ восстановить силы, зарядиться позитивной энергией надолго. Поэтому следует больше смотреть комедийных шоу, фильмов, смешных мультиков, читать, слушать анекдоты и другие подобные рассказы. Все это отлично помогает в развитии чувства юмора.





Автор статьи: Александр Матвеев




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