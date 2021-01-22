Брендовое нижнее белье Stella McCartney

Стелла Маккартни - очень известная личность в этом мире. Дочь известного создателя группы Битлз решила, наконец, себя показать со стороны отдельной личности, а не в сети своих родителей. Она теперь модный и стильный модельер нижнего белья. Не так давно она себя именно так презентовала.

Еще с детства Стеллу привлекал мир моды. Тем более творческая атмосфера дома и финансовые возможности открывали перед девушкой все возможности для творений. Еще в раннем подростковом возрасте она создавала невероятные миксы из того, что находила в шкафу матери, приобретала у антикваров или у известных модельеров. Сам Кристиан Лакруа оценил возможности девушки на максимум и предопределил великое будущее девушки.

Первая серьезная работа Стеллы всегда показывала ярко выраженное сексуальное белье, длинные разрезы в одежде. В своих моделях гуру никогда не использует натуральный мех или кожу, этого она совсем не приемлет. Даже обувь состоит только из искусственной кожи. Из-за того, что основные клиенты Стеллы - известные, популярные люди, она решила создать более доступную, но такую же качественную одежду и белье.

Что самое удивительное на этот жест откликнулось великое множество людей, которые с самого утра занимали очередь в ее магазины. До этого момента ни один известный модельер, который делал такие шли в сторону общества, не получал такой популярности.

Любая девушка, которая очень любит стильно одеваться и уважает качественное нижнее белье https://belyo-online.ru/collection/zhenskie-trusy, просто обязана обратить свое внимание на творения Stella McCartney. Все ее творения роскошны и женственны. Видимо из-за того, что ее семья действительно стала ретровой, она любит применять этот стиль в своих работах.

При этом, здесь можно проследить очень удачное сочетание современности и ретроспективы. Дизайнер британского происхождения предложит Вам большой выбор трусиков и бюстгальтеров. Любая женщина выберет здесь себе что-то наиболее подходящее. Наряду с этим Вы сможете найти в ее коллекциях халатики и комбинации из шелка. Она творит только для Вас. Обычно цветовая гамма ее также не скромна. Она любит воплощать в жизнь свои самые красивые фантазии. Так что выбрать у нее есть из чего. Здесь Вы полюбуетесь на черное белье с кружевами, в котором она так любит делать золотые вставки.





Автор статьи: Александр Матвеев