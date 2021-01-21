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21 янв 21:05

Кардиология мелких домашних животных



Кардиология


Сердце является самым важным органом, так как именно оно отвечает за приток крови ко всем внутренним органам, а значит и уход за сердечно-сосудистой системой необходим подобающий. Если же вашему питомцу потребовалось лечение, то провести его лучше всего в специализированной ветклинике vet-dom.ru. Именно у таких профильных лечебных заведений есть всё необходимое оборудование и грамотные специалисты-кардиологи, которые вне всяких сомнений помогут вашему любимцу справиться с любым заболеванием.



Кардиология мелких домашних животных


Но лучше не доводить дело до врачебного вмешательства. Обратите внимание на то, как живёт ваш домашний питомец. Вполне возможно в его рационе недостаточно витаминов и наоборот избыток жирной и вредной пищи. Никогда не позволяйте животному переедать, так как это ведёт к ожирению, а значит, оказывает, самое что ни на есть прямое влияние на сердце. Большинство заболеваний сердца животного и сосудистой системы, так или иначе, связанно с лишним весом. Если вы не знаете, как правильно организовать диету для своего домашнего любимца, то обратитесь к специалистам, которые обязательно помогут разработать комплекс питания для любого животного. Обязательно следите и за нагрузками, ведь чрезмерные физические нагрузки или постоянные стрессы так же негативно отражаются на здоровье вашего питомца.



Профилактическое обследование – вот самый лучший способ предотвратить все болезни сердца или осуществить их лечение на ранней стадии. По внешним признакам определить наличие у животного порока сердца или предрасположенности к инфаркту/инсульту очень проблематично, а иногда и вовсе невозможно. Только ветеринар-кардиолог может сделать заключение о состоянии здоровья животного. Чем чаще проводятся профилактические осмотры, тем ниже вероятность неприятных сюрпризов.



Срочно звоните ветеринару, если ваш любимец вдруг начал быстро уставать даже после небольшой прогулки, у него появилась заметная одышка, например при подъёме по лестнице, он начал проявлять общую апатию, пропадает аппетит. Данные симптомы свидетельствуют о нарушении работы сердечной мышцы и сосудистой системы. Промедление с обращением в клинику может стоить вашему питомцу жизни. В клиниках сегодня можно найти новейшее оборудование для диагностики и лечения ваших домашних питомцев, а современные медикаментозные препараты и опыт ветеринаров-офтальмологов только укрепляют позиции в борьбе с болезнями сердца любимца.





Автор статьи: Александр Матвеев




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