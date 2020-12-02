Самые актуальные новости можно узнать из интернет-ресурсов

В настоящие дни уже никто не смотрит телевизор, чтобы узнать последние новости из жизни страны или о событиях, произошедших в мире за последнее время. При наличии интернета и абсолютно любого устройства, с которого можно выйти в тот же интернет, получится узнать все актуальные новости. И это очень удобно. Когда часами перемещаешься по городу в общественном транспорте, как раз появляется свободное время, которое можно использовать с толком.

Например, почитать новости. По приходу домой уже вряд ли найдешь свободную минутку для этого: приготовление ужина, уроки, дети, уборка — все это отвлекает. Поэтому и приходится находить момент в течение дня, чтобы быть в курсе событий.

К примеру, на сайте https://novostimosoblasti.ru/podmoskovnomu-predprinimatelyu-posle-razvoda-s-zhenoj-grozit-do-10-let/ всегда появляются все свежие новости, особенно те, которые связаны с политикой и Подмосковьем. Вот недавно одному Московскому предпринимателю после того, как он развелся с женой, грозит тюремное заключение до 10 лет. И такое тоже бывает в жизни — никто не застрахован от выяснения отношений. Иногда самые родные люди становятся врагами.

Преимущества интернет-ресурсов:



новости в них появляются моментально;



информация актуальная и проверенная;



цензура телевидения может не пропустить новости в эфир, а в интернете можно увидеть любую информацию.



Именно поэтому основная масса людей уже не смотрит телевизор и телеканалы, которые заангажированные и проплаченные. Ведь хочется составить свое личное мнение, на которое никто не оказывает давление и не влияет.

Онлайн-вещание и его плюсы

В таком виде, к которому мы уже все успели привыкнуть, онлайн-вещание появилось не так уж давно. Ведь те же телеканалы стремятся расширить свою аудиторию. Телевизор дома есть не у всех, а вот телефоны имеются абсолютно у каждого. Еще лет двадцать назад никто и не мог себе представить, что так будет. Но факт налицо.

После того как появились веб-камеры, сигнал стали транслировать в режиме реального времени, причем, из любого уголка нашей огромной планеты. И каждый, у кого есть гаджет с выходом в интернет, сможет стать свидетелем любого события. Даже если оно происходит на другом конце Земли. Концерт популярной рок-группы, на который не удалось достать билет? Ничего страшного! Кто-то обязательно будет транслировать его в сети!

Новости из интернета — легко и просто

Если кто-то из ваших знакомых, скорее всего, это будут престарелые люди, еще не успел оценить преимущества интернет-ресурсов, то им нужно обязательно помочь. Ведь бабушки и дедушки по старинке усаживаются перед экраном телевизора, чтобы посмотреть любимую телепередачу или те же новости. Если им преподнести в подарок планшет или телефон, то они смогут стать современнее и быть в курсе всего того, что происходит в мире. Смотреть новости и при этом готовить — разве можно было мечтать об этом лет 50 назад, когда и телевизор был в доме не у каждого? На данный момент нет ничего невозможного. Достаточно иметь выход в интернет и устройство для этого.





Автор статьи: Александр Матвеев