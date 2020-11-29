Нефтехимия: производство и применение продуктов

Краски и покрытия на нефтехимической основе, наносимые на здания, автомобили, объекты инфраструктуры и стены, не только делают жизнь яркой, но и защищают то, что окружает людей каждый день. По материалам сайта можно узнать больше о рынке нефтехимической продукции и лако-красочных материалов, а также о компании, которая занимается производством растворителей для ЛКМ, акриловых эмалей и грунтовок.



Почему лакокрасочные материалы важны

Краски и лаки для наружных работ должны выдерживать самые суровые погодные условия. Они также должны быть невосприимчивыми к возгоранию и обеспечивать защиту от коррозии. Краски на нефтяной основе для зданий и автомобилей остаются блестящими и прочными на протяжении десятилетий, а защитные покрытия помогают сохранить целостность ключевой инфраструктуры, такой как мосты, железнодорожные пути и трубопроводы. Они обеспечивают долговечность и эстетичный вид ценных зданий, делая жизнь более безопасной. Более того, нефтехимический сектор принял вызов устойчивости и значительно повысил эффективность производства, неуклонно сокращая также потребление энергии.



Что такое нефтехимия?

Нефтехимия считается молодой отраслью, она начала свое развитие только в 1940-х годах. Тем не менее она очень быстро стала популярной и востребованной, поэтому развилась в разные сферы: от товаров для дома до медицины, от досуга до узкоспециализированных сфер. Нефтехимия используется также в таких сферах:



Здравоохранение.

Гигиена.

Жилищное строительство.

Питание.

Это лишь некоторые из тысяч ее применений. Однако нефтехимия — это не то, что можно купить. Это промышленные продукты, которые перед использованием в продуктах претерпевают несколько преобразований

Автор статьи: Александр Матвеев







