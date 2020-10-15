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15 окт 11:57

Вдохновляющая современная спальня - минимализм модерна



Вдохновляющая современная спальня - минимализм модерна

Для многих спальня является исключительно местом для сна, но в большинстве случаев спальня – это в первую очередь комната, где люди отдыхают и проводят большую часть своего досуга. Мало кто захочет спать в помещении, которое не приспособлено для сна или не способствует расслаблению. Поэтому каждый человек старается обустроить спальню наилучшим образом, по всем дизайнерским стандартам, и более того, сделать ее гордостью всего дома. Если вы приверженцы искусства модерн и хотите чтобы ваша спальня выглядела модно и по-современному, тогда вперед к оформлению. 


Кровать в спальне - главное 


Идей для современной спальни очень много. Но рассмотрим несколько из них. Стоит отметить, что в стиле модерн большую роль отыгрывает минимализм. Это значит, что всего должно быть в меру и без излишества. Кровати из массива из сосны как раз вписываются своим дизайном в такой стиль, плюс ко всему они экологичные. Простые монотонные цвета, меньше пестрого и яркого. Хотя если вникнуть, то современный мир очень разнообразен, поэтому накладывать рамки на стиль тоже не стоит. Помните главное правило, - какой бы вы стиль не выбрали обязательно следите, чтобы все гармонировало и не вызывало дискомфорта.


Современная прямоугольная кровать, и креативное постельное белье на ней, создадут эффект модернизма и некого уюта. Кстати постель лучше брать кофейных тонов, возможна широкая ненавязчивая клетка. Устанавливать кровать в центре – это прерогатива стиля ретро. Современный стиль диктует новые правила, в том числе и место кровати, которая должна прилегать к стене и позволять рассматривать всю комнату, включая дверь. Кстати, что касается самой кровати – она должна быть просторная и большая, без ножек, изголовье кровати – панель из дерева или других природных материалов.


Интерьер


Создавая интерьер спальни, особое внимание уделите стенам, ниши и углубления на которой, будут смотреться очень эстетически и современно. В нишах можно поместить книги, вазы с цветами (агава, лилии) или горшки с растениями (папоротник). Что касается отделки, сегодня стают все более популярными жидкие обои. Они просты в пользовании, смотрятся модерново и непринужденно. Но не стоит отказываться и от изысканных бумажных обоев. Тем ни менее придерживайтесь насыщенной монотонной палитры.


Кто имеет ресурсы, также может разместить в спальне дополнительные элементы релаксации, например, джакузи. Для любителей засыпать под телевизор, ЖК-плазма на противоположной стене от кровати будет смотреться как раз кстати. В современном дизайне не стоит держаться исключительно за один стиль. Можно экспериментировать, предлагать новые идеи, играть с цветовой гаммой, и тогда современная спальня будет действительно вдохновляющей.





Автор статьи: Александр Матвеев




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