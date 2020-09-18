Онлайн казино Джойказино: обзор официального сайта

Официальный сайт Joycasino: описание возможностей онлайн казино. Игровые автоматы Джойказино и режимы игры, бонусная программа, антиблокировка, отзывы игроков о casino Джой.

Казино Джойказино уже более 10 лет предлагает свои услуги в сфере онлайн-гэмблинга. Лицензионная деятельность, европейский уровень сервиса, оригинальный набор продуктов, политика честной игры и лояльное отношение к игрокам позволяет интернет-проекту все это время упорно удерживать лидирующие позиции в разных рейтингах.

Игровые автоматы Джойказино

На сайте Джойказино собрана уникальная подборка лучших игровых автоматов и симуляторов. Любителям азартного досуга предложено на выбор:



Более 140 автоматов от Novomatic;



Полная коллекция видеослотов Igrosoft;



Около 100 симуляторов от Evoplay;



Игры от Belatra, Casino Technology, Unicum, UG Production и FunkySpins.



Все предложения сертифицированы, ПО регулярно проходит проверку разработчиков на предмет взлома. Алгоритм ГСЧ гарантирует абсолютную случайность всех совпадений.

Бесплатный режим в онлайн казино

Играть в симуляторы и игровые автоматы на сайте Джойказино разрешено не только на деньги, но и совершенно бесплатно. Для этого достаточно выбрать на заставке к игре надпись Демо. На счет автомата сразу же начисляется крупная сумма монет. Никаких ограничений для игроков в тестовом режиме нет.

Можно делать любые ставки, экспериментировать с количеством линий, проверять стратегии или отрабатывать собственные схемы. Если монеты на счету исчерпались, можно перезапустить игру и начать сначала. У демо-игры есть только один существенный минус – выигрыши не выводятся.

Бонусы от виртуального казино

В момент регистрации новый пользователь имеет право на получение крупной денежной надбавки и бесплатных спинов. Казино также предлагает:



Бонус 90% и 25 ФС при пополнении баланса одним платежом в 2000 рублей (временная акция);



Бонус 10% на депозит от 1000 рублей, возможны несколько платежей (постоянная акция);



Кешбэк от проигрышей (для клиентов в статусе Tycoon еженедельно 10%, для прочих разово 3-10%).



Игрокам рекомендуется внимательно следить за новостями. Интересные акции с бонусами на портале проходят регулярно.

Решение проблемы с блокировкой

В некоторых регионах официальный сайт Joycasino может быть закрыт для доступа пользователей. Но блокировка ресурса не повод отказываться от любимого развлечения. Обойти запрет позволяют:



Режим Turbo в Яндекс-браузере;



Оповещения в браузере Chrome;



Многофункциональная сеть Tor;



Платные и бесплатные расширения VPN.



Но, конечно же, самый оптимальный метод антиблокировки - зеркала официального сайта, являющиеся его полными копиями. И хотя зеркальные копии блокируются наравне с главным ресурсом, актуальная ссылка есть во всех новостных письмах, которые казино рассылает своим клиентам.

Отзывы реальных игроков Джой казино

Джой казино не зря имеет рейтинг 95 из 100 возможных, клиенты отзываются о нем очень хорошо. В сравнении с другими игровыми порталами Джой содержит более разнообразный набор автоматов, а по качеству сервиса значительно опережает своих конкурентов. Особенно лояльно администрация казино относится к постоянным клиентам, предлагая более выгодные условия для игры. К негативным моментам пользователи относят необходимость проходить процедуру верификации и оплачивать комиссии некоторых платежных систем.





Автор статьи: Александр Матвеев