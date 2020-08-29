    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Разное


29 авг 00:49

Принципы центрифугирования. Роторы для проточного центрифугирования



Способ центрифугирования построен на разного рода функционировании элементарных частиц в центробежной области, созданной центрифугой. Привод центрифуги возбуждает деятельность материала, который расположен в чаше для центрифугирования. Чтобы разделить состав частиц, следует выбрать настройки, такие как: быстрота циркуляции; время центрифугирования; радиус ротора.


Основные принципы центрифугирования


В состав центрифуги входят такие составляющие, как ротор (подробную информацию можно найти на сайте https://aquaanalytic.com/katalog/centrifugi/rotory-dlya-centrifug/), ведущий вал и мотор.


Принципы центрифугирования. Роторы для проточного центрифугирования

Благодаря процессу центрифугирования в разы ускоряется процесс разделения субстанций, а так же данная операция становится более тщательной. Находящийся в чаше центрифуги образец, направляют в ротор, в котором и происходит сам процесс деления на частицы.


Существует два вида центрифугирование:



  • Препаративное. При использовании этого способа выделяется биологический материал для дальнейшего проведения биохимического анализа. Данный метод рекомендуется использовать в таких исследованиях, как: медицинские, химические и биохимические.

  • Аналитическое. Употребляется во время анализа макромолекул в центрибежном поле. Этот метод позволяет добывать информацию о форме, размерах и массе молекул.


Чаще лаборатории используют препаративный вид центрифугирования.


Роторы для проточного центрифугирования


С помощью роторов данного вида появляется возможность делать центрифугирование больших объемов материала, не тратя время на заполнение и опустошение пробирок центрифуги, а так же нет необходимости включать и выключать инструмент.


Основные причины, по которым значительно ускоряется процесс центрифугирования:



  • Короткий пробег частиц, что делает время появления осадка гораздо меньше. По этой причине материя быстрее проходит через ротор, а твёрдые элементы дают осадок;

  • Большая вместимость дает возможность реже делать запуск и остановку центрифуги, в отличие от обычного ротора. Данное преимущество делает процесс быстрее, так как нет необходимости загружать и разгружать ротор.


Роторы для проточного центрифугирования имеют значительные преимущества перед другими роторами.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Системы очистки воды для лабораторий Системы очистки воды для лабораторий Разное Принцип работы промышленных дозирующих устройств Принцип работы промышленных дозирующих устройств События Особенности выбора хостинга для Wordpress Особенности выбора хостинга для Wordpress Разное Министр финансов Украины: Мы начинаем процесс по возврату Крыма Министр финансов Украины: Мы начинаем процесс по возврату Крыма Политика
Не проходите мимо


Лента новостей
Коронки и брекеты для красоты улыбки 07:42Как проверить автомобиль перед покупкой 16:55Чашка Петри и ее история 14:50Накрутка подписчиков в социальных сетях 09:31Ринопластика: виды и методы проведения операции 19:09Ринопластика: виды и методы проведения операции 19:09Кредитная карта от УБРиР банка "240 дней без процентов" 11:06Конкурсы и игры на Новый Год для взрослых 10:37Для чего бизнесу нужен лендинг 15:43Что такое Bitcoin простыми словами 03:28Зачем печатать фотографии? 14:03Установка и срок службы керамических коронок 01:25


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru