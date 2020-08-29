Принципы центрифугирования. Роторы для проточного центрифугирования

Способ центрифугирования построен на разного рода функционировании элементарных частиц в центробежной области, созданной центрифугой. Привод центрифуги возбуждает деятельность материала, который расположен в чаше для центрифугирования. Чтобы разделить состав частиц, следует выбрать настройки, такие как: быстрота циркуляции; время центрифугирования; радиус ротора.

Основные принципы центрифугирования

В состав центрифуги входят такие составляющие, как ротор (подробную информацию можно найти на сайте https://aquaanalytic.com/katalog/centrifugi/rotory-dlya-centrifug/), ведущий вал и мотор.

Благодаря процессу центрифугирования в разы ускоряется процесс разделения субстанций, а так же данная операция становится более тщательной. Находящийся в чаше центрифуги образец, направляют в ротор, в котором и происходит сам процесс деления на частицы.

Существует два вида центрифугирование:



Препаративное. При использовании этого способа выделяется биологический материал для дальнейшего проведения биохимического анализа. Данный метод рекомендуется использовать в таких исследованиях, как: медицинские, химические и биохимические.



Аналитическое. Употребляется во время анализа макромолекул в центрибежном поле. Этот метод позволяет добывать информацию о форме, размерах и массе молекул.



Чаще лаборатории используют препаративный вид центрифугирования.

Роторы для проточного центрифугирования

С помощью роторов данного вида появляется возможность делать центрифугирование больших объемов материала, не тратя время на заполнение и опустошение пробирок центрифуги, а так же нет необходимости включать и выключать инструмент.

Основные причины, по которым значительно ускоряется процесс центрифугирования:



Короткий пробег частиц, что делает время появления осадка гораздо меньше. По этой причине материя быстрее проходит через ротор, а твёрдые элементы дают осадок;



Большая вместимость дает возможность реже делать запуск и остановку центрифуги, в отличие от обычного ротора. Данное преимущество делает процесс быстрее, так как нет необходимости загружать и разгружать ротор.



Роторы для проточного центрифугирования имеют значительные преимущества перед другими роторами.





Автор статьи: Александр Матвеев