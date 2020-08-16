В последнее время небо было пустым от пассажирских самолетов, но уже вот-вот люди снова начнут летать в разные точки мира. Однако цена таких полетов в этот раз будет волновать пассажиров, как никогда прежде.

По этой причине дешевые авиабилеты — возможность сэкономить деньги и потратить на другие вещи во время путешествия, отпуска или деловой поездки. Например, передвигаться только на такси или жить в хорошем отеле в центре города. Сервис дешевых авиабилетов на самолеты https://skyvanga.com дает возможность быстрого и удобного поиска дешевых авиабилетов в кратчайшие сроки с возможностью удобного их бронирования.

Лоукосты

За последние годы абсолютно резко и в больших масштабах появилось огромное количество маленьких и больших авиакомпаний, предлагающих дешевые авиаперевозки по всему миру. Их называют Лоукостами (от англ. Low Cost - низкая цена).

Бюджетные авиакомпании предлагают дешевые полеты, потому что они экономят расходы в разных местах. Чтобы избежать сюрпризов, перед бронированием дешевого рейса, сравнивая цены, думайте, какая услуга наиболее важна.

Недорогие аэропорты

Часто лоукостеры и бюджетные авиалинии используют небольшие аэропорты в окрестностях крупных городов и не летают в крупные международные аэропорты. Часто небольшие аэропорты не всегда хорошо связаны с транспортной сетью ближайшего города, поэтому могут возникнуть дополнительные расходы при переезде на автобусе, поезде или такси. Однако, это все еще дешевле, нежели перелет регулярной авиакомпанией, а также возможность увидеть не только крупные города, а и маленькие.

Советы по Лоукостам

Вот список подсказок, чтобы избежать проблем при использовании бюджетных авиакомпаний:



Знайте правила провоза багажа.



В целях экономии большинство бюджетных перевозчиков взимают дополнительную плату за багаж. Перед бронированием проверьте максимальное количество чемоданов или единиц багажа, которое вы можете зарегистрировать, и каковы допустимые ограничения по весу.



Отвечает ли ваша ручная кладь требованиям?



Обычно провоз ручной клади на рейсах традиционных авиакомпаний — не проблема. Путешествуя бюджетным перевозчиком, вы должны обязательно обратить внимание на правила соответствующей авиакомпании, так как разрешенный размер места ручной клади может отличаться от стандартных.



Ловушка для багажа: беспошлинные покупки.



Компьютеры (ноутбуки), маленькие сумочки или товары, купленные в беспошлинной торговле, также считаются ручной кладью! При посадке убедитесь, что все умещается в одной сумке.



Вес тоже играет роль.



Как правило, вес ручной клади не должен превышать 10 кг. Поскольку правила провоза багажа у отдельных авиакомпаний различны и иногда меняются, пожалуйста, узнайте точные правила бюджетной авиакомпании, у которой вы забронировали рейс, перед вылетом.



Регистрация.



Многие авиакомпании предлагают онлайн-регистрацию на своих сайтах. Если вы не распечатаете свой посадочный талон дома, вы можете сделать это в аэропорту, но за дополнительную услугу придется заплатить комиссию.



Правильно ли упакованы ваши жидкости?



Из соображений безопасности не разрешается провозить жидкости в ручной клади. Допускаются только самые маленькие количества (не более 100 мл), если максимальная емкость самого контейнера составляет 100 мл, а жидкости хранятся в прозрачном пластиковом пакете, который необходимо подвергнуть рентгеновскому обследованию отдельно от ручной клади. Помимо бутылок с водой и других напитков, к «жидкостям» также относятся спреи, пена для бритья, туши, кремы, лосьоны, масла, шампуни и аналогичные продукты.



Документы, удостоверяющие личность.



В частности, бюджетные авиакомпании очень внимательно следят за тем, чтобы документы, удостоверяющие личность, которые они берут с собой, соответствовали документам, указанным при бронировании. Поэтому при покупке билета убедитесь, какие документы признаны соответствующей авиакомпанией для проверки личности, и своевременно проверьте действительность вашего удостоверения личности и правильность написания вашего имени.











Автор статьи: Александр Матвеев