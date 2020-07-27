Совместные закупки: что это и кому приносят выгоду

Продукты питания дорожают с каждым годом, но при этом кушают люди столько же, потребность в еде не падает. Ощущают рост цен не только рядовые граждане, но и предприниматели, которые выставляют данные продукты на прилавках своего магазина. Возникает вопрос: можно ли на этом сэкономить, не теряя качество товара?

На самом деле - да, просто нужно знать способы. И один из них - пользоваться совместными закупками. Но как это работает?

Совместные закупки - что это?

Если говорить простым языком, то совместные закупки - это покупка того или иного товара в складчину вместе с другими людьми. Закупка чаще всего производится либо непосредственно у самого производителя, либо уже на какой-то оптовой базе.

Один из таких сервисов можете найти по ссылке https://opttorg-horeca.ru/. На нем представлена возможность закупить те или иные продукты совместно с оптово-торговым домом.

Особенности и выгода

Главное преимущество работы с данным сервисом - экономия средств, так как есть возможность закупать товар хорошего качества по низким ценам. Все, что нужно сделать - это оставить заявку на приобретение того или иного товара в нужном количестве. Далее компания заключает с партнером договор, который регулирует их права и обязанности по отношению друг к другу, а уже потом начинает производиться поставка.

Выгода идет сразу обеим сторонам: организация получает процент, так как является организатором совместной закупки, а предприниматель имеет возможность получить продукты питания по более демократичным ценам.

Также сильные стороны от работы данного сервиса наблюдаются в следующих моментах:



На сайте представлен большой каталог с ассортиментом товара. При этом для клиентов регулярно проводятся акции и действуют системы скидок.



Заказ после поступления обрабатывается в короткие сроки. Так что долго ожидать своей поставки точно не придется.



Для доставки существует только один выходной, другими словами, она работает 6 дней в неделю. Товар привезут тогда, когда удобно вам.



Компания гарантирует качество товара. Если вдруг что-то не понравится, то она готова выплатить 100% компенсацию.



Если возникают какие-то трудности, всегда можно обратиться к консультанту по контактному номеру. Специалист проведет бесплатное консультирование и ответит на все возникшие вопросы.



Если заказывать самовывоз, то минимальная сумма по заказу не предусматривается.







Автор статьи: Александр Матвеев