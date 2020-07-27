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27 июл 01:01

Совместные закупки: что это и кому приносят выгоду



Продукты питания дорожают с каждым годом, но при этом кушают люди столько же, потребность в еде не падает. Ощущают рост цен не только рядовые граждане, но и предприниматели, которые выставляют данные продукты на прилавках своего магазина. Возникает вопрос: можно ли на этом сэкономить, не теряя качество товара? 


Совместные закупки: что это и кому приносят выгоду


На самом деле - да, просто нужно знать способы. И один из них - пользоваться совместными закупками. Но как это работает? 



Совместные закупки - что это? 


Если говорить простым языком, то совместные закупки - это покупка того или иного товара в складчину вместе с другими людьми. Закупка чаще всего производится либо непосредственно у самого производителя, либо уже на какой-то оптовой базе. 



Один из таких сервисов можете найти по ссылке https://opttorg-horeca.ru/. На нем представлена возможность закупить те или иные продукты совместно с оптово-торговым домом. 



Особенности и выгода 


Главное преимущество работы с данным сервисом - экономия средств, так как есть возможность закупать товар хорошего качества по низким ценам. Все, что нужно сделать - это оставить заявку на приобретение того или иного товара в нужном количестве. Далее компания заключает с партнером договор, который регулирует их права и обязанности по отношению друг к другу, а уже потом начинает производиться поставка. 



Выгода идет сразу обеим сторонам: организация получает процент, так как является организатором совместной закупки, а предприниматель имеет возможность получить продукты питания по более демократичным ценам. 



Также сильные стороны от работы данного сервиса наблюдаются в следующих моментах: 




  • На сайте представлен большой каталог с ассортиментом товара. При этом для клиентов регулярно проводятся акции и действуют системы скидок.

  • Заказ после поступления обрабатывается в короткие сроки. Так что долго ожидать своей поставки точно не придется.

  • Для доставки существует только один выходной, другими словами, она работает 6 дней в неделю. Товар привезут тогда, когда удобно вам.

  • Компания гарантирует качество товара. Если вдруг что-то не понравится, то она готова выплатить 100% компенсацию.

  • Если возникают какие-то трудности, всегда можно обратиться к консультанту по контактному номеру. Специалист проведет бесплатное консультирование и ответит на все возникшие вопросы. 

  • Если заказывать самовывоз, то минимальная сумма по заказу не предусматривается. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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