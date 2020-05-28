Женская одежда для полных: основные рекомендации при выборе

При подборе каждая женщина старается скрыть недостатки и сконцентрировать внимание на достоинствах фигуры. Каждая женщина будет по-своему прекрасна, если правильно выбирать подходящую одежду. На сайте салона одежды «EvaGraffova» представлена модная женская одежда для полных в Санкт-Петербурге учитывая профессиональные советы от дизайнеров и стилистов.

Основные критерии

Подбирать гармоничную одежду для своего типа фигуры может не каждая женщина. Для подбора нужно руководствоваться стандартными рекомендациями.



Размер. Подбирайте одежду точно по параметрам и габаритам. Не надейтесь на то, что через некоторое время вы похудеете или наоборот наберете вес. Маленькая одежда будет слишком обтягивать фигуру, а большая будет висеть и не отличаться красотой.



Принт. Для пышных дам категорически исключается ношение горизонтальных полосок. Только вертикальные полосы могут скрыть лишние складки на теле. Клеточный принт также не допустим. Можно использовать принт в мелкий горошек.



Цвет и оттенок. Предпочтительнее носить темные оттенки одежды, так как они имеют свойство скрывать недостатки. Но это не значит, что светлый цвет категорически исключается из гардероба. Ведь он используется на особый случай. Такими могут быть: официальная встреча или особое мероприятие. Однако при подборе стоит обратить внимание на фасон.



Старайтесь выбирать натуральные ткани, так как они отличаются эластичностью и мягкостью. В холодное время года хорошо будут смотреться шерстяные изделия. Для лета лучше выбирать шелковые или шифоновые изделия.

Обязательные вещи в гардеробе

Мода для полных женщин пышет разнообразием и яркими оттенками. Ежегодно в модных коллекциях дизайнеров представлены изделия для женщин размера plus-size. Гардероб каждой женщины должен включать брюки и джинсы. Классический крой изделия и идеально подобранная длина поможет сохранить комфорт и скрыть недостатки.

Платье пригодится для деловых встреч, свидания или романтического ужина. Предпочтительнее выбирать v-образный вырез, ведь он может отвлечь внимание от недостатков. Для дам с ярко выраженной талией можно носить платье приталенного кроя. Верхняя одежда не должна быть короткой и слишком объемной. Предпочтительнее выбирать прямой крой с прямым силуэтом.

Каждая женщина индивидуальна и она вправе выбирать изделия, которые ей по душе. Главными критериями выбора в таком случае являются только вкусовые предпочтения и желание.





Автор статьи: Александр Матвеев