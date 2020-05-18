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Разное


18 май 15:57

Отдых у моря: особенности и ключевые преимущества



Поездка на море – это прекрасная возможность сменить обстановку, отдохнуть от приевшихся рутинных дел, и хотя бы на время забыть о вездесущей работе. Загорание на песчаных пляжах, вечерние прогулки по набережной и осмотр местных достопримечательностей можно считать одними из наиболее популярных занятий среди отдыхающих. Миллионы людей выбирают для отдыха морские курорты. Это связано с тем, что море оказывает благоприятное воздействие на организм человека. Для жителей запыленных мегаполисов поездки на море – это чуть ли не единственная возможность выбраться из своих бетонных коробок и насладиться незабываемым отдыхом на морском побережье.


Преимущества отдыха на море


В отдыхе на берегу моря можно найти немало приятных моментов, в частности:



  • Морская вода содержит огромное количество полезных минералов. Ее биохимический состав оказывает терапевтическое действие на организм. Морские соли укрепляют волосы, питают кожу и ногти. Это прекрасная маска для всего тела. 

  • Помимо соли, морская вода содержит массу других минералов, в частности: натрий, магний, кальций, хлориды и сульфаты. С их помощью можно лечить различные кожные заболевания, в т.ч. псориаз. Купание в морской воде также полезно при экземе. Богатая магнием морская вода способствует удержанию влаги в коже, делая ее более плотной и эластичной. 

  • Морские волны – это прекрасный тренажер для кровеносной системы. По сути, это естественный гидромассажер, благодаря которому мышцы приводятся в тонус. Дряблая кожа подтягивается, становится упругой и эластичной. Научно доказано, что уже после тридцати минут плавания в морской воде существенно улучшается кровообращение. 

  • Благодаря песчаным ваннам в организме человека активизируются обменные процессы. Попадание песка на кожу помогает задействовать важные нервные окончания. 

  • Морской воздух насыщен солями и фитонцидами водорослей, которые благоприятно влияют не только на кожу, но и выполняют функцию ингалятора для дыхательной системы человека.


Отдых у моря: особенности и ключевые преимущества

Особенности отдыха на море


Готовясь к поездке на море, следует помнить, что непривычная местная пища в некоторых случаях может привести к расстройствам пищеварительной системы. Пробовать незнакомую еду лучше с осторожностью и небольшими порциями. Кроме того, лучше всегда иметь при себе минимум необходимых лекарств. Это поможет избежать серьезных проблем. 


Следует помнить, что даже самый скромный бюджет – это не повод отказывать себе в удовольствии провести незабываемый отдых на море. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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