Шариковая, гелевая или масляная? Какую ручку выбрать?

Ни для кого не секрет, что ручка – это самая популярная канцелярская принадлежность. Многие ошибочно думали, что в век компьютерных технологий спрос на пишущие ручки постепенно будет сходить на нет. Они имели все шансы остаться в прошлом вместе с пленочными фотоаппаратами и бумажными открытками, которые сейчас покупают единицы. Но ручка пережила и это.

Актуальность ручек

Большинство людей продолжают искать на столе ручку, чтобы записать идею, время и место встречи или чей-то телефон. Многие рано списали со счетов эту маленькую труженицу, которая уже давно стала незаменимой помощницей во всех важных делах. Покупка ручек careers.ua/mix/gde-kupit-ruchki-optom/ уже давно стала предметом для дискуссии. Для того, чтобы не ошибиться в своем выборе, необходимо четко знать, какие виды ручек бывают.

Виды ручек

На сегодняшний день широкое распространение приобрели три вида пишущих ручек:

Шариковая. Пользуется наибольшим спросом у потребителей. Ее конструкция отличается простотой и удобством. Шариковая ручка состоит из стержня с пастой, конец которого имеет узел в виде шарика. В процессе прикосновения к поверхности шарик прокручивается вокруг своей оси, смешиваясь с чернильной краской, и оставляя след. Это наиболее бюджетный вариант канцелярской принадлежности, который доступен в различных цветовых вариациях и формах.

Гелевая. По своей сути, гелевая ручка имеет ту же конструкцию, что и шариковая, с единственным отличием в том, что ее стержень заполнен гелевыми чернилами. Писать такой ручкой гораздо удобнее. Она мягкая, и не требует особых усилий при нажатии. Кроме того, для чернил гелевой ручки характерно быстрое впитывание и высыхание. Большинство производителей выпускают гелевые ручки с резиновым держателем, который делает ее использование более комфортным. Она не соскальзывает с пальцев, благодаря чему процесс письма не доставляет неудобств.

Масляная. Ручка, собравшая в себе все преимущества своих предшественниц Разработчики масляной ручки приложили максимум усилий, чтобы избавиться от всех недочетов и недостатков предыдущих поколений ручек. Написанное масляной ручкой не проявляется на обратной стороне. Для нее характерны яркость цветов и удобство использования.

По статистике, каждую секунду в мире продается около 120 экземпляров ручек. Эта, на первый взгляд, простая канцелярская принадлежность, незаменима в нашем обиходе, причем не только на работе, но и в повседневной жизни.





Автор статьи: Александр Матвеев