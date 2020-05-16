    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Разное


16 май 00:25

Шариковая, гелевая или масляная? Какую ручку выбрать?



Ни для кого не секрет, что ручка – это самая популярная канцелярская принадлежность. Многие ошибочно думали, что в век компьютерных технологий спрос на пишущие ручки постепенно будет сходить на нет. Они имели все шансы остаться в прошлом вместе с пленочными фотоаппаратами и бумажными открытками, которые сейчас покупают единицы. Но ручка пережила и это. 


Актуальность ручек


Большинство людей продолжают искать на столе ручку, чтобы записать идею, время и место встречи или чей-то телефон. Многие рано списали со счетов эту маленькую труженицу, которая уже давно стала незаменимой помощницей во всех важных делах. Покупка ручек careers.ua/mix/gde-kupit-ruchki-optom/ уже давно стала предметом для дискуссии. Для того, чтобы не ошибиться в своем выборе, необходимо четко знать, какие виды ручек бывают.


Виды ручек


Шариковая, гелевая или масляная? Какую ручку выбрать?

На сегодняшний день широкое распространение приобрели три вида пишущих ручек:



Шариковая. Пользуется наибольшим спросом у потребителей. Ее конструкция отличается простотой и удобством. Шариковая ручка состоит из стержня с пастой, конец которого имеет узел в виде шарика. В процессе прикосновения к поверхности шарик прокручивается вокруг своей оси, смешиваясь с чернильной краской, и оставляя след. Это наиболее бюджетный вариант канцелярской принадлежности, который доступен в различных цветовых вариациях и формах. 



Гелевая. По своей сути, гелевая ручка имеет ту же конструкцию, что и шариковая, с единственным отличием в том, что ее стержень заполнен гелевыми чернилами. Писать такой ручкой гораздо удобнее. Она мягкая, и не требует особых усилий при нажатии. Кроме того, для чернил гелевой ручки характерно быстрое впитывание и высыхание. Большинство производителей выпускают гелевые ручки с резиновым держателем, который делает ее использование более комфортным. Она не соскальзывает с пальцев, благодаря чему процесс письма не доставляет неудобств.



Масляная. Ручка, собравшая в себе все преимущества своих предшественниц Разработчики масляной ручки приложили максимум усилий, чтобы избавиться от всех недочетов и недостатков предыдущих поколений ручек. Написанное масляной ручкой не проявляется на обратной стороне. Для нее характерны яркость цветов и удобство использования.



По статистике, каждую секунду в мире продается около 120 экземпляров ручек. Эта, на первый взгляд, простая канцелярская принадлежность, незаменима в нашем обиходе, причем не только на работе, но и в повседневной жизни.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Канцелярские товары: выбор и покупка Канцелярские товары: выбор и покупка Разное “О самом главном” от 11.08.2016: последний, сегодняшний выпуск смотреть онлайн “О самом главном” от 11.08.2016: последний, сегодняшний выпуск смотреть онлайн Шоу-бизнес Видео с Пелевиной и Касьяновым могла снять сама женщина Видео с Пелевиной и Касьяновым могла снять сама женщина События Потрясающие виды нашей планеты из космоса Потрясающие виды нашей планеты из космоса Видеоклуб
Не проходите мимо


Лента новостей
Возможности накрутки подписчиков в соцсети 22:35С нашей доставкой цветов легко удивить даже без повода 19:08Энтони Хопкинс покоряет Тик-Ток: сногсшибательный ролик под трек Дрейка 15:48Банкротство физлиц: нюансы процедуры и специфика ее проведения 02:37Банкротство физлиц: нюансы процедуры и специфика ее проведения 02:37Юридическая практика: основополагающие принципы работы 21:00Профессиональная генеральная уборка: цель, задачи, последовательность действий 02:56Что такое НВОС и как поставить объект на учет 18:22Деньги на благотворительность: безопасно и быстро! 12:10Обручальное кольцо на пальце: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт снова вместе? 18:075 видов видео-продакшн для вашего бизнеса 02:00Бейби-бум: в семье Криса Прэтта и Кэтрин Шварцнеггер планируется прибавление 18:05


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru