Dribling - Футбольные мячи

Футбол – игра, которая бьёт рекорды популярности не только среди фанатов, она привлекает болельщиков всех возрастов. Основным и незаменимым атрибутом является конечно же мяч. Все, кто думает, что он только один, неправ. Международная федерация футбола (ФИФА) различает три их основных разновидности, и с каждой из них проводятся чемпионаты мира.

Главные дисциплины это:



на открытом воздухе;



пляжный футбол;



футзал.



Каждая из них требует различного снаряжения, адаптированного к местности и специфике игры.



Для открытых арен: окружность 68-70 см, вес 410-450 г. Эти футбольные мячи являются безусловно самыми популярными.



Футзальные: окружность 62-64 см, вес 400-440 г. Почти в каждом городе есть общественный спортивный зал с площадкой для мини-футбола, что обеспечивает комфорт в течение всего года. Это лишь одна из причин, почему мини-футбол популярен среди юниоров и взрослых. Такие мячи отличаются от традиционных моделей, которыми играют на игровых полях. Они немного меньше, а также имеют специальный амортизирующий слой, уменьшающий высоту отскока.



Пляжные: окружность 68-70 см, вес 400-440 г



Отдых на море может стать отличной возможностью попробовать свои силы в новом виде спорта! Мячи для пляжного футбола напоминают классические модели, но гораздо менее накачанные, что защищает босые ноги игроков от ушибов и других травм.

Размер

Футбольные мячи купить можно разных размеров (от 1 до 5). Самый большой, наиболее популярный и распространенный размер – пять. Он будет полезен для более опытных игроков.

Четвертый размер рекомендуется выбирать для футбольных фанатов в возрасте до пятнадцати лет.

Спортсмены-новички, которые еще не пошли в школу, должны играть номером три.

Найти мячи в диапазоне 1-2 нелегко. Первые из них используются в основном для развлечения или приобретаются для коллекционных целей.

Помните, что размер мяча определяется не только возрастом игроков. Популярный номер 5 предназначен для торфа и песка, а 4 идеально подходит для зала.

Где можно недорого купить мячи для футбола

На современном рынке Украины сегодня можно без труда найти практически любой тип и размер футбольных мячей. В предлагаемом ассортименте множество различных моделей, отличающихся ценой, материалом изготовления, рабочими характеристиками и т. п. Самый быстрый и удобный способ приобрести качественный и недорогой мяч для игры в футбол – посетить интернет-магазин ""Дриблинг, в котором собраны лучшие товары от известных марок. Каталог позволит ознакомиться с ассортиментом, увидеть фото, узнать рабочие характеристики и цену.





Автор статьи: Александр Матвеев