Dribling - Футбольные мячи
Футбол – игра, которая бьёт рекорды популярности не только среди фанатов, она привлекает болельщиков всех возрастов. Основным и незаменимым атрибутом является конечно же мяч. Все, кто думает, что он только один, неправ. Международная федерация футбола (ФИФА) различает три их основных разновидности, и с каждой из них проводятся чемпионаты мира.
Главные дисциплины это:
- на открытом воздухе;
- пляжный футбол;
- футзал.
Каждая из них требует различного снаряжения, адаптированного к местности и специфике игры.
- Для открытых арен: окружность 68-70 см, вес 410-450 г. Эти футбольные мячи являются безусловно самыми популярными.
- Футзальные: окружность 62-64 см, вес 400-440 г. Почти в каждом городе есть общественный спортивный зал с площадкой для мини-футбола, что обеспечивает комфорт в течение всего года. Это лишь одна из причин, почему мини-футбол популярен среди юниоров и взрослых. Такие мячи отличаются от традиционных моделей, которыми играют на игровых полях. Они немного меньше, а также имеют специальный амортизирующий слой, уменьшающий высоту отскока.
- Пляжные: окружность 68-70 см, вес 400-440 г
Отдых на море может стать отличной возможностью попробовать свои силы в новом виде спорта! Мячи для пляжного футбола напоминают классические модели, но гораздо менее накачанные, что защищает босые ноги игроков от ушибов и других травм.
Размер
Футбольные мячи купить можно разных размеров (от 1 до 5). Самый большой, наиболее популярный и распространенный размер – пять. Он будет полезен для более опытных игроков.
Четвертый размер рекомендуется выбирать для футбольных фанатов в возрасте до пятнадцати лет.
Спортсмены-новички, которые еще не пошли в школу, должны играть номером три.
Найти мячи в диапазоне 1-2 нелегко. Первые из них используются в основном для развлечения или приобретаются для коллекционных целей.
Помните, что размер мяча определяется не только возрастом игроков. Популярный номер 5 предназначен для торфа и песка, а 4 идеально подходит для зала.
Где можно недорого купить мячи для футбола
На современном рынке Украины сегодня можно без труда найти практически любой тип и размер футбольных мячей. В предлагаемом ассортименте множество различных моделей, отличающихся ценой, материалом изготовления, рабочими характеристиками и т. п. Самый быстрый и удобный способ приобрести качественный и недорогой мяч для игры в футбол – посетить интернет-магазин ""Дриблинг, в котором собраны лучшие товары от известных марок. Каталог позволит ознакомиться с ассортиментом, увидеть фото, узнать рабочие характеристики и цену.
Автор статьи: Александр Матвеев