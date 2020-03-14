Онлайн казино Поинт Лото было основано в 2015 году. За короткий промежуток времени игорное заведение обзавелось хорошей репутацией у игроков. Популярность онлайн-клубу принесли простые правила и высокая денежная отдача игровых автоматов на уровне 96-97%. Казино PointLoto ориентировано преимущественно на русскоязычную аудиторию. Основные посетители азартного клуба - гемблеры из Украины, России и других стран СНГ.

Обширный ассортимент игр

В каталоге игорного заведения Поинт Лото представлено свыше 500 игровых аппаратов. Условно их можно подразделить на несколько категорий:



Классические слоты.



Карточные игры.



Рулетка.



Игры с наличием джекпота.



LIVE-казино.



Представленные автоматы были разработаны ведущими провайдерами азартного софта. В их числе такие авторитетные компании как Novomatic, Igrosoft, NetEnt и другие бренды.

Бонусная программа

Казино на деньги с выводом Point Loto славится своими щедрыми бонусами. Рассчитывать на призы здесь могут все новые пользователи, впервые пополняющие депозит на pointloto1.com. За первый взнос казино вручает бонус в размере 10%. В дальнейшем гемблер сможет получать и другие солидные призы. Например, за каждый последующий депозит пользователю будет начисляться еще по 10% от суммы пополнения.

Ввод и вывод средств

Пополнять и выводить деньги пользователи клуба ПоинтЛото могут с помощью большинства платежных систем, включая Киви, Вебмани и Яндекс.Деньги. Все финансовые операции на сайте происходят мгновенно.

Игра в онлайн казино на деньги идет не только в гривнах и рублях, но и в американских долларах. Удобную для себя валюту посетители игорного заведения могут выбрать во время регистрации.

Мобильная версия

Чтобы у геймеров не было проблем с доступом к азартным играм, администрация клуба Поинт Лото разработала удобную мобильную версию. Ее по-достоинству оценят пользователи планшетов и смартфонов. С помощью мобильного казино они смогут делать ставки на популярных игровых автоматах из любого удобного места.

Кроме того, к услугам гемблеров существует скачиваемая версия клуба Поинт Лото. Она быстро устанавливается и запускается на всех современных устройствах, работающих на ОС Андроид. Приложение доступно к скачиванию на официальном сайте игорного заведения.





Автор статьи: Александр Матвеев