    События
    Политика
    Происшествия
    Спорт
    Шоу-Бизнес
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню
14 мар 13:54

Онлайн казино Поинт Лото



Онлайн казино Поинт Лото было основано в 2015 году. За короткий промежуток времени игорное заведение обзавелось хорошей репутацией у игроков. Популярность онлайн-клубу принесли простые правила и высокая денежная отдача игровых автоматов на уровне 96-97%. Казино PointLoto ориентировано преимущественно на русскоязычную аудиторию. Основные посетители азартного клуба - гемблеры из Украины, России и других стран СНГ.


Онлайн казино Поинт Лото

Обширный ассортимент игр


В каталоге игорного заведения Поинт Лото представлено свыше 500 игровых аппаратов. Условно их можно подразделить на несколько категорий:



  • Классические слоты.

  • Карточные игры.

  • Рулетка.

  • Игры с наличием джекпота.

  • LIVE-казино.


Представленные автоматы были разработаны ведущими провайдерами азартного софта. В их числе такие авторитетные компании как Novomatic, Igrosoft, NetEnt и другие бренды.


Бонусная программа


Казино на деньги с выводом Point Loto славится своими щедрыми бонусами. Рассчитывать на призы здесь могут все новые пользователи, впервые пополняющие депозит на pointloto1.com. За первый взнос казино вручает бонус в размере 10%. В дальнейшем гемблер сможет получать и другие солидные призы. Например, за каждый последующий депозит пользователю будет начисляться еще по 10% от суммы пополнения.


Ввод и вывод средств


Пополнять и выводить деньги пользователи клуба ПоинтЛото могут с помощью большинства платежных систем, включая Киви, Вебмани и Яндекс.Деньги. Все финансовые операции на сайте происходят мгновенно.


Игра в онлайн казино на деньги идет не только в гривнах и рублях, но и в американских долларах. Удобную для себя валюту посетители игорного заведения могут выбрать во время регистрации.


Мобильная версия


Чтобы у геймеров не было проблем с доступом к азартным играм, администрация клуба Поинт Лото разработала удобную мобильную версию. Ее по-достоинству оценят пользователи планшетов и смартфонов. С помощью мобильного казино они смогут делать ставки на популярных игровых автоматах из любого удобного места.


Кроме того, к услугам гемблеров существует скачиваемая версия клуба Поинт Лото. Она быстро устанавливается и запускается на всех современных устройствах, работающих на ОС Андроид. Приложение доступно к скачиванию на официальном сайте игорного заведения.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Казино Joycasino: игровые автоматы с джекпотом, акции, лотереи и бонусы Казино Joycasino: игровые автоматы с джекпотом, акции, лотереи и бонусы Разное Мобильное приложение казино Вулкан Старс Мобильное приложение казино Вулкан Старс Разное Играйте в игровые автоматы на деньги в клубе Адмирал Играйте в игровые автоматы на деньги в клубе Адмирал Разное Играйте в казино Вулкан онлайн на деньги и выводите выигрыши Играйте в казино Вулкан онлайн на деньги и выводите выигрыши Разное Игровые автоматы известных провайдеров на официальном сайте казино Play Fortuna Игровые автоматы известных провайдеров на официальном сайте казино Play Fortuna Разное Как все устроено в казино Вулкан Как все устроено в казино Вулкан Разное Играйте на сайте онлайн-казино Адмирал бесплатно Играйте на сайте онлайн-казино Адмирал бесплатно Разное Icecasino: современные онлайн-слоты для игры на реальные деньги Icecasino: современные онлайн-слоты для игры на реальные деньги Разное
Не проходите мимо


Лента новостей
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер вместе посетили дублинский кинофестиваль 15:33Звездные родители Анна Курникова и Энрике Иглесиас назвали новорожденную дочь уникальным именем 18:45Эмили Ратаковски удивила образом: минимум оголенности и максимум сексуальности 00:29В семье Джамалы и Бекира Сулейманова ожидается пополнение 22:10Николь Кидман в смелом наряде: поклонники в шоке 15:21Бьет – значит любит: Эмбер Херд избивала Джонни Деппа 21:53Джесси Джей и Ченнинг Татум снова вместе: влюбленные посетили вместе MusicCares Person of the Year 21:41Украинский «холостяк» женится: впервые за всю историю проекта пара узаконит отношения 19:05Даниэл Рэдклифф вспомнил забавную ситуацию: актера приняли за бездомного 23:33Джастин Бибер возвращается на сцену после 4-летнего перерыва 17:29Анджелина Джоли в прошлом: Энистон и Питт снова вместе? 14:18The Guardin определили лучшие сериалы уходящего 2019 года 19:35


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru