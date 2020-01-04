Мобильное приложение казино Вулкан Старс

На платформе Вулкан Старс размещается лицензионный софт именитых провайдеров. Визуальное оформление сайта выполнено в фирменной стилистике известного бренда Vulkan. Бренд Старс появился в сети в 2012 году. Играть в автоматы можно на реальные деньги после прохождения регистрации. Выплаты в клубе производятся при помощи разных платежных систем на электронные кошельки или банковские карты. Клиенты игорного заведения могут скачать в Вулкан игровые автоматы для Андроид и играть в любое удобное время со своего гаджета.

Скачивание и установка приложения казино

Чтобы установить на свой гаджет программу клуба Вулкан Старс, геймеру необходимо:



войти на официальный сайт https://casino-vulkan.games/ казино с браузера смартфона;

перейти в раздел «Скачать», расположенный в верхней панели навигационного меню;

провести загрузку файла на свой гаджет;

распаковать и установить приложение на смартфон;

открыть иконку клуба Вулкан Старс, которая отобразиться на главном рабочем столе.



Как только установка завершится, геймеру нужно авторизоваться, осуществив вход в личный кабинет. Для этого следует использовать свой логин и пароль.

Если у игрока нет аккаунта, он может пройти регистрацию через установленное приложение.

Ассортимент игровых автоматов в приложении

Игры в мобильной программе представлены популярными разработчиками, среди которых - компании Новоматик, Микрогейминг, НетЕнт, Уникум, Игрософт.

Геймеры могут запускать:



разнообразные игровые аппараты, среди которых есть популярные модели и новинки;



карточные игры:баккара, покер, блэкджек;



рулетки;



настольные игры: бинго, лото.



Каждый слот можно опробовать в тестовой версии. Деморежим доступен всем геймерам, у которых установлена программа клуба Вулкан Старс.

Играть в автоматы на деньги могут только зарегистрированные клиенты. Полученный выигрыш зачисляется на клиентский счет и подлежит выводу.

Пополнение счета и выведение выигрышей

В казино Вулкан Старс установлены лимиты по минимальной сумме депозита - 50 рублей, и выводу средств - 500 рублей. Финансовые операции можно проводить при помощи банковских карт, онлайн-банкинга, электронных кошельков.

Чтобы подать заявку на вывод денег, аккаунт игрока должен пройти аутентификацию. Для этого достаточно подтвердить контактные данные (электронный адрес или номер телефона). При первой подаче заявки на вывод геймеру также потребуется заполнить личный профиль.

Администрация портала может запросить прохождение верификации. Согласно этой процедуре, игроку следует направить скан-копии документов, данные в которых совпадают с информацией, указанной в персональной анкете.

Преимущества использования мобильного приложения

В отличие от официального сайта, программа клуба Вулкан Старс не попадает под блокировки, а все игры запускаются быстрее. Это позволяет геймерам играть в слоты даже при низкой скорости интернета и избегать необходимости поиска актуального зеркала.

При этом с использованием приложения у игрока сохраняются все возможности, доступные на главном веб-ресурсе казино: доступ к турнирам и лотереям, участие в розыгрыше джекпота, получение бонусов и информации об индивидуальных акционных предложениях.





Автор статьи: Александр Матвеев