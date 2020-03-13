Автокредит без первоначального взноса. Реально ли?

Наверное, каждый человек задумывается о покупке такого средства передвижения как автомобиль, но не у всех желания совпадают с возможностями. Несмотря на это, сейчас огромное количество финансовых организаций, которые могут помочь любому желающему приобрести транспортное средство своей мечты, но на определенных условиях. Популярной услугой банка выступает автокредитование, то есть кредит для физических лиц на покупку автомобиля, который и выступает залогом по этому кредиту. Кстати сегодня очень популярны правительственные программы субсидирования, а также большим спросом пользуется автокредит без первоначального взноса – своеобразная банковская программа, основанная на предоставлении возможности приобрести автомобиль даже не имея денежных средств. И конечно же, большинство привлекает такая услуга без первоначального взноса.

Условия получения

При возникновении желания покупки авто без первоначального взноса в кредит необходимо определиться с кредитной организацией и условиями предоставления ее услуг, собрать все необходимые справки и документы. Естественно, следует изначально понимать, что одним из условий такого кредитования могут быть более высокие процентные ставки, а также одноразовый дорогостоящий комиссионный сбор. Итак, вот перечень самых необходимых документов, которые могут истребовать банк:



анкета заемщика;



паспорт и в обязательном порядке второй подтверждающий личность документ на выбор (загранпаспорт, водительские права, военный билет);



документ, который подтверждает временную регистрацию по месту пребывания (если нет прописки);



все справки, документы, которые могут содержать информацию о трудовой деятельности заемщика, занимаемой должности и стаже работы;



справки, подтверждающие финансовое состояние.



Заключительные этапы сделки по автокредиту

Многие специалисты предлагают заемщикам перед приобретением автокредита как следует задуматься и взвесить собственные возможности по погашению кредита, рассчитать получаемый доход и убедиться, что это ему под силу. Если все-таки договор на кредит подписан, а банк провел все необходимые операции, связанные с проверкой платежеспособности клиента, далее:



заемщик едет в автосалон и оформляет договор купли-продажи автомобиля;



оформляется страховка машины, путем приобретения полисов ОСАГО и КАСКО.



В конечном итоге банк перечисляет автосалону всю необходимую сумму, а клиент получает автомобиль.





Автор статьи: Александр Матвеев