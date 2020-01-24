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24 янв 19:51

Что такое автозайм



Автозайм http://avtovzalog.com/ — выгодный вид кредитования населения, при котором перечисление заимствованных сумм производится под залог автомобиля кредитополучателя.


Преимуществ у данного вида кредита множество:

  1. Четкая правовая основа и юридическая определенность сделки. Учитывая многолетнюю сложившуюся практику, условия такого сотрудничества оптимизированы, риски нивелированы. Клиент может быть уверен в сохранности заложенного авто, гарантированном получении указанной в договоре суммы займа. Кредитор - в возврате средств.

  2. Простота оформления сделки. Также проистекает из отработанной схемы процедуры. Отсутствие поручителей, необходимости отслеживать кредитную историю заемщика и минимальный пакет документов для проведения операций также упрощают порядок кредитования.

  3. Надежность. Контрактами предусматривается страховка на залоговую машину, наличие охраняемых стоянок для авто, бережная транспортировка ТС (если в этом есть необходимость).

  4. Оперативность. Как правило, процедура занимает не больше нескольких часов или даже - минут, включая процесс согласования, оценки и перечисления клиенту денежных сумм.


Разновидности автозаймов


Что такое автозайм

Операции различаются по срокам и особенностям предоставления услуг. Сроки устанавливаются по согласованию между кредитором и кредитополучателем и оказывают влияние на условия заключения сделки. Например, на величину процентной ставки по кредиту.



Условия перечисления средств также разнятся. Это может быть залог с помещением авто на время действия контракта на специализированную стоянку, охраняемую и оборудованную всем необходимым для обеспечения полной сохранности ТС. Это наиболее популярный вид условий кредитования, позволяющий получить достаточно крупную сумму денег под залог авто и выплачивать проценты под демократичную процентную ставку.



Другая разновидность автозайма (ее применение ограничено) - кредит под ПТС, когда машина остается на правах ограниченного пользования у ее владельца. В этом случае, как правило, ставки процента существенно выше, а сумма выплат по кредиту значительно меньше.



Помимо сроков и условий кредитования процентные ставки по автозайму зависят от марки, года выпуска, технического состояния авто.



Анализ рыночных тенденций отмечает существенный рост интереса к автозаймам. Это объясняется широкими возможностями в быстром получении денежных сумм по выгодным условиям, четкости, действенности схемы и гарантированной юридической защиты для всех участников сделки.





Автор статьи: Александр Матвеев




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