Играем массово

Интернет ‒ интересная вещь. Появился относительно недавно, но уже успел прочно обосноваться. Своей разносторонностью порядком изменил жизнь многих людей. Взять, к примеру, компьютерные игры. Это неплохой источник вдохновения, способ отдохнуть, развлечься, отвлечься и стать немного лучше, чего в условиях нынешних реалий современной жизни так не хватает человеку. И стыдиться таких увлечений не стоит. Наоборот, их нужно использовать для личностного развития.

Особое место среди компьютерных игр занимают так называемые MMORPG ‒ массовые многопользовательские ролевые онлайн игры, отличающиеся обширным игровым миром. К примеру, перейдя на страницу https://playbank.ru/, можно убедиться в этом лично при помощи неплохой игры в стиле фэнтези, с возможностью уникального развития персонажа.

Что могут дать MMORPG

Отдельная вселенная, где не имеет значение возраст, пол, внешность ‒ это виртуальный мир, и в частности MMORPG. Это хорошая площадка для тренировки своих способностей, которая может научить:



Работать в команде. Быть одиночкой может для кого-то привычное явление в повседневной настоящей жизни, но в многопользовательской игре этот «фокус» не пройдет. Для ее удачного продолжения или завершения потребуется помощь других игроков.



Быть пунктуальным. В онлайн игре так же важна точность, как и в реальной жизни. От этого может зависеть развитие важных событий, или даже чья-то жизнь.



Развивать лидера. Успех любого предприятия зависит от присутствия в нем вождя, способного увлечь за собой большую группу людей. Онлайн игра может помочь поверить в себя, и проявить лидерские качества.



Принимать решения. Массовые развлечения постоянно предлагают игрокам выбор. Он может оказаться значительным для всех. Игровые успехи, конечно, не заменят радость настоящих жизненных побед, но многому научат.



Это минимум из того, что в действительности могут дать MMORPG. Это хорошая возможность воплотить в виртуальном мире то, что не удается сделать в реальной жизни.

Особенности и разновидности MMORPG

Сегодня такие онлайн проекты стали очень популярными. Количество игроков в них исчисляются десятками тысяч, если не более. Все это из-за особенностей таких игр, которые заключаются в следующем:



каждый игрок может выбрать для себя определенную роль;



возможность знакомства с другими людьми, с совпадающими интересами.



На сегодняшний день существует несколько разновидностей игр такого рода:



клиентские;



браузерные MMORPG.



Преимущество первых состоит в тщательно продуманном сюжете, но, чтобы играть, необходимо скачать на компьютер отдельную программу. Второй вариант работает в браузере, что очень удобно.

Итог таков: MMORPG ‒ это то, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.





Автор статьи: Александр Матвеев