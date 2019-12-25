Как развить паблик в социальной сети. Дешевая раскрутка без ботов с гарантией

Салют! Сегодня речь пойдёт опять же о нашей любимой социальной сети, а точнее о паблике, а ещё точнее о моменте, когда вроде бы результаты есть, но они слишком малы, чтобы дать владельцу что-то существенное. Этот момент опасен тем, что именно сейчас Вы можете "перегореть". Денег на дальнейшую раскрутку паблика не хватает, а результаты не самые впечатляющие. Что делать? Отвечу, прямо сейчас!

Для начала, я более подробно опишу стадию развития Вашего паблика. Если хотя бы 60% написанного совпало, то это Ваш случай! Количество подписчиков в районе 5к - 10к, лайков на каждую запись 2-10, репостов 1-5, комментариев около 0-2, суточное количество уникальных пользователей 100-150, охват подписчиков 200-250. Примерно так!

Эта стадия довольна интересна, т. к. на её этапе формируется база начальных (коренных) подписчиков. Это те люди, которые останутся с Вами на протяжении всей жизни (ну, или около того).

Так же, они вероятнее всего присоединятся и к другим Вашим проектам (именно Вашим, а не к тем, кто Вам заплатил). В общем, это очень важный этап. Однако, большинству не хватает средств на дальнейшее продвижение.

И что же нам делать? Продаваться!

Многие пишут, что на начальном этапе, вплоть до 100к подписчиков, не стоит делать рекламу. Честно, я и сам так пишу. Однако, все эти статьи написаны для тех, кто не имеет стартовый капитал или сторонний заработок. Поэтому, если у Вас хватает денег, то накрутка просмотров инстаграм для Вас. Но аккуратно и с умом!

Для начала пустите пыль в глаза

Постим годные записи и накручиваем показатели (лайки+репосты), после чего не обновляемся! Нагоняем трафика в группу, так же через накрутку. Всё эффект "супер паблика" готов. После чего добавляем паблик на биржу. Биржа съест ваши показатели - поверьте. Таким образом в глазах биржи и не очень опытных веб-мастеров вы идеальная площадка для рекламы.

Не в коем случае не гнём цену. Более 100 р. не ставим, так как если вы поставите ценник в 300, а с Вашего паблика перейдёт 1 человек, то на Вас такой отзыв накатают, что хрен потом оправдаешься. Ну, а при ценнике в 50, веб-мастер спишет всё на свою не опытность. Берём столько заказов, чтобы хватило на продолжение нашей пиар компании, но не более, так как можем убить паблик. После чего закрываем на время свою площадку на бирже, чтобы не портить репутацию.

Навязываемся!

Не бойтесь навязываться. Смело пишем всем админам, что Вы не против продать рекламное место на своей площадке. Если не прокатило, то идём на взаимный обмен рекламой. Если и это не прокатило, то делаем пометку, а когда станем популярными посмеёмся. Опять же, не гнём цену.

Можно и офферов прорекламировать!

Тут нужен полноценный обзор и очень хороший повод кликнуть по рекламе. Делаем качественный пост и красивую картинку (посидите чуть-чуть в фотошопе).

Можно лить хоть куда: игры, футболки, кружки, наклейки и т. д. Главное выбрать что-то не дорогое! Короче в плане офферов можно экспериментировать, так как тут всё зависит от вашего умения привлечь пользователя!

Подводя итог, можно сказать, что выжимать деньги можно на любом этапе. Однако, если их пустить опять в дело, то это даст положительный результат. А если тратить их на подписку в brazzers, то хрен вам, а не продвижение вашего паблика.





Автор статьи: Александр Матвеев