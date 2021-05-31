5 базовых упражнений на растяжку развиваем гибкость дома

Гибкость – не врожденное свойство, однако, каждый человек может развить его. Растяжка поможет сделать тело более пластичным, подвижным, поможет обрести стройный силуэт. Впрочем, польза заключается не только в эстетике, пластичному человеку сложнее получить травму при резком движении, он меньше рискует заболеть диабетом, артритом, достаточно тяжелыми патологиями.

Чтобы добиться в развитии гибкости максимальных успехов, стоит делать это в специальной студии, под руководством и присмотром тренеров, однако, некоторые упражнения можно выполнять и дома.

Студия стретчинга в Москве: советы для развития гибкости от профессионалов

Как уже было сказано, студия стретчинга в Москве – идеальный вариант для того, чтобы освоить правильную растяжку. Если же по каким-то причинам ее посещение пока невозможно, достаточно следующих упражнений:



Кошка. Исходная позиция – колени и руки упираются в пол. Спина начинает прогибаться, поясница стремится вниз, голова, наоборот – вверх;

Мостик. Это упражнение почти всем знакомо еще со школьных уроков физкультуры. И неудивительно, оно действительно способствует развитию гибкости! Нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленных суставах и поднять таз, стараясь не отрывать стопы и плечи от пола;

Растяжка спины. Исходная позиция – на животе, отсюда начинается подъем сначала на локти, потом – на ладони. Тянуться нужно до небольшого дискомфорта, боли. Эта позиция фиксируется на 3-4 секунды;

Скручивания. Упражнение полезно не только для гибкости, но и для развития мышц брюшного пресса. В сидячем положении нужно положить правую ногу на левую, левый локоть отвести за колено, надавить. Потом упражнение повторяется уже для левой ноги;

Наклоны вправо и влево. Ноги ставятся на ширине немного больше плеч. Делается наклон вправо, сгибается правая нога, на нее кладется правый локоть. Левая рука вытягивается вверх до формирования прямой линии с противоположной ногой. Положение фиксируется на 30 секунд, упражнение повторяется для другой стороны.



Полезные советы

Важно выполнять регулярно не какое-то конкретное упражнение, а весь перечисленный комплекс, только так достигается максимальная эффективность. Перед тренировкой (оптимальная их частота – дважды или трижды в неделю) нужно сделать небольшую разминку, например, побегать на месте или попрыгать на скакалке. Это разогреет тело, подготовит мышцы к растяжке, уменьшит риск травмы. Длительный отдых между упражнениями не нужен, наоборот, он только вредит, заставляет мышцы остывать. Достаточно 30-секундных пауз.





Автор статьи: Александр Матвеев