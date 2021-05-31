    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Происшествия


31 май 18:00

5 базовых упражнений на растяжку развиваем гибкость дома



Гибкость – не врожденное свойство, однако, каждый человек может развить его. Растяжка поможет сделать тело более пластичным, подвижным, поможет обрести стройный силуэт. Впрочем, польза заключается не только в эстетике, пластичному человеку сложнее получить травму при резком движении, он меньше рискует заболеть диабетом, артритом, достаточно тяжелыми патологиями.


Чтобы добиться в развитии гибкости максимальных успехов, стоит делать это в специальной студии, под руководством и присмотром тренеров, однако, некоторые упражнения можно выполнять и дома.


5 базовых упражнений на растяжку развиваем гибкость дома

Студия стретчинга в Москве: советы для развития гибкости от профессионалов


Как уже было сказано, студия стретчинга в Москве – идеальный вариант для того, чтобы освоить правильную растяжку. Если же по каким-то причинам ее посещение пока невозможно, достаточно следующих упражнений:



  1. Кошка. Исходная позиция – колени и руки упираются в пол. Спина начинает прогибаться, поясница стремится вниз, голова, наоборот – вверх;

  2. Мостик. Это упражнение почти всем знакомо еще со школьных уроков физкультуры. И неудивительно, оно действительно способствует развитию гибкости! Нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленных суставах и поднять таз, стараясь не отрывать стопы и плечи от пола;

  3. Растяжка спины. Исходная позиция – на животе, отсюда начинается подъем сначала на локти, потом – на ладони. Тянуться нужно до небольшого дискомфорта, боли. Эта позиция фиксируется на 3-4 секунды;

  4. Скручивания. Упражнение полезно не только для гибкости, но и для развития мышц брюшного пресса. В сидячем положении нужно положить правую ногу на левую, левый локоть отвести за колено, надавить. Потом упражнение повторяется уже для левой ноги;

  5. Наклоны вправо и влево. Ноги ставятся на ширине немного больше плеч. Делается наклон вправо, сгибается правая нога, на нее кладется правый локоть. Левая рука вытягивается вверх до формирования прямой линии с противоположной ногой. Положение фиксируется на 30 секунд, упражнение повторяется для другой стороны.


5 базовых упражнений на растяжку развиваем гибкость дома

Полезные советы


Важно выполнять регулярно не какое-то конкретное упражнение, а весь перечисленный комплекс, только так достигается максимальная эффективность. Перед тренировкой (оптимальная их частота – дважды или трижды в неделю) нужно сделать небольшую разминку, например, побегать на месте или попрыгать на скакалке. Это разогреет тело, подготовит мышцы к растяжке, уменьшит риск травмы. Длительный отдых между упражнениями не нужен, наоборот, он только вредит, заставляет мышцы остывать. Достаточно 30-секундных пауз.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Курсы по программированию Курсы по программированию Разное Клей для любого вида плитки Клей для любого вида плитки Разное Польза виртуальной реальности для обучения Польза виртуальной реальности для обучения Разное Студия Disney планирует снять трилогию про Хана Соло Студия Disney планирует снять трилогию про Хана Соло Шоу-бизнес
Не проходите мимо


Лента новостей
Реклама в социальных сетях. Как правильно вести Инстаграм 18:005 базовых упражнений на растяжку развиваем гибкость дома 18:00ТОП-5 миллионеров, сливших деньги 11:15Почему легальная букмекерская контора – это хорошо для игрока? 11:32Как заработать в интернете? 14:48Шкивы:виды, процесс изготовления и его преимущества 15:44Увеличьте скорость компьютера, не выходя за рамки бюджета 16:22Как ускорить ноутбук MSI с помощью SSD 20:22Пилинг тела – разновидности и особенности 16:41Как правильно и подороже продать биткоины 23:40Смартфоны Apple iPhone: дизайн и особенности 16:05Руководство по покупке ноутбуков 10:52


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru