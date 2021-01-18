Политика
18 янв 15:34
Землетрясение магнитудой 3 произошло в ночь на воскресенье на юго-востоке Грузии
По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 23:39 по местному времени в регионе Квемо Картли в 16 км юго-западнее от райцентра Цалка, вблизи села Мамишлари. Очаг землетрясения находился на глубине 12 км.
Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 23:39 по местному времени в регионе Квемо Картли в 16 км юго-западнее от райцентра Цалка, вблизи села Мамишлари. Очаг землетрясения находился на глубине 12 км.
Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Автор статьи: Александр Матвеев
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