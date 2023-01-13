Наука
13 янв 11:53
Развод по-китайски
Популярность известного китайского интернет-магазина AliExpress, после введения в Беларуси государственной пошлины на посылки, существенно снизилась. Теперь, заказав из Китая смартфон или планшет, придётся заплатить пошлину. Значительно уменьшить финансовую нагрузку могли бы акции, проводимые крупнейшими интернет-площадками.
Например, сегодня, 11 ноября, отмечается Всемирный день шопинга и размер одежды сша на русский. И к этой дате данная интернет-площадка обещала своим пользователям просто бешеные скидки. И многие, в том числе и в нашей стране, с предвкушением ожидали этой пятницы, чтобы наконец-то закупиться по полной. Некоторые даже привлекли по такому случаю знакомых, чтобы воспользоваться их почтой и именем. Когда же ещё выпадет такой прекрасный шанс.
Но вот пришёл долгожданный день, покупатели залезли на AliExpress и вправду обалдели… Вот только не от скидок. За несколько дней до 11 ноября цены на большинство товаров выросли. А уже 11 ноября на них объявили скидку. В итоге получилось, что товары стоят практически столько же, либо даже дороже, и в редких случаях дешевле, но явно не дотягивая до обещанного обвала цен. ВКонтакте под постом с объявлением Всемирного дня шопинга на момент написания статьи накопилось уже более 1000 комментариев, в том числе и конкретными примерами накруток.
В статье выше – довольно подробный анализ китайского развода, и почитать её будет действительно интересно. Для тех же у кого нет времени – подведём итоги:
Распродажа 11. 11 на Алиэкспресс – это всего лишь маркетинговый ход, вероятность того, что вы приобретете что-то со скидкой 10% и более, равна 1 к 4.
«Липовыми» скидками не гнушаются даже продавцы с хорошим рейтингом и количеством продаж. купить утку для охоты на али
Как бы это не было обидно, но грандиозное в этой распродаже только надувательство.
Автор статьи: Александр Матвеев
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