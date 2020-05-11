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Наука


11 май 21:00

Юридическая практика: основополагающие принципы работы



В современном обществе профессия юриста вполне заслуженно считается одной из самых престижных и востребованных. Помимо набора ключевых навыков, знаний и умений, эта профессия включает в себя целый спектр личностных качеств, необходимых для эффективного выполнения профессиональных задач. Помимо высокого уровня общетеоретической подготовки юристы https://urburo1.com обладают высоким уровнем стрессоустойчивости, способностью выдерживать эмоциональные и психологические нагрузки, высоким уровнем нравственности и профессионализма.


Этические правила, регулирующие группы отношений в рамках юридической практики


Современная юриспруденция предусматривает следующие типы взаимоотношения в области права:



  • Адвокат –Клиент;

  • Адвокат – Суд;

  • Адвокат – Адвокатура, третьи стороны;

  • Адвокат – Общество.


Кроме того, в процессе своей профессиональной деятельности любой адвокат обязан неукоснительно соблюдать следующие этические принципы: 



  • Компетентность в юридических нормах и четко обозначенной специализации;

  • Конфиденциальность. Сведения, которые стали известны адвокату в процессе выполнения им профессиональных обязательств ни при каких обстоятельствах не могут быть раскрыты третьим лицам;

  • Добросовестность в ведении дел. Соблюдение норм этики и морали в общении с клиентами. 

  • Законность при оказании любых видов правовой помощи. 


Обозначенные принципы реализации действующими адвокатами своих профессиональных функций являются обязательным условием любой юридической практики. Чем выше уровень мастерства адвоката, тем выше этические нормы, которыми он руководствуется в своей деятельности. 


Юридическая практика: основополагающие принципы работы

Принципы работы практикующего адвоката


Существует ряд основных общечеловеческих принципов, которыми должен обладать каждый практикующий адвокат, среди прочих:



  • Гуманизм и сострадание;

  • Порядочность и беспристрастность;

  • Этичность;

  • Самокритичность;

  • Понятие долга, чести и чувства собственного достоинства;

  • Ответственность, справедливость и соблюдение высокоморальных принципов в процессе выполнения профессиональных обязанностей.


Грамотно спланированная юридическая деятельность позволяет наладить доверительные отношения с клиентами, обеспечив гарантированную сохранность адвокатской тайны. Соблюдение адвокатом высокоморальных принципов позволит обеспечить справедливость в процессе решения любых профессиональных задач. Демонстрация принципов строгости и скрупулезности позволяет поддержать авторитет адвокатской деятельности в обществе.





Автор статьи: Александр Матвеев




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