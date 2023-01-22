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22 янв 11:45
Eaglemoss Collections — современная литература для коллекционеров
Eaglemoss Collections – одно из наиболее популярных издательств. Его сфера деятельности – выпуск коллекционных периодических журналов. Последние продаются огромными тиражами. Этому есть логическое объяснение. Каждая коллекционная серия включает в себя определенное число выпусков. Продаются журналы вместе с вкладышами-подарками. В качестве последних могут выступать и цельные предметы, и составные элементы большой конструкции. Поэтому собрать модель возможно только после приобретения всех выпусков одной серии.
Подобная литература имеет массу преимуществ. В ней отсутствуют какие-либо рекламные публикации, что делает коллекционные журналы уникальными. На страницах периодических изданий можно прочесть массу статей, очерков, исторических фактов. Информационные блоки дополняются красочными рисунками и иллюстрациями. Разрабатываются коллекции издательством либо такими мировыми брендами, как BBC, Disney, Viacom, Warner. Сегодня компания предлагает широкий ассортимент продукции. Журналы имеют различную направленность – фантастика, кулинария, история, наука, рукоделие, а также детские выпуски.
Создатели eaglemoss тратят массу времени и усилий на реализацию каждого номера. Чтобы охватить большое количество почитателей, перед выпуском каждой серии проводится масштабная исследовательская работа. Это опросы среди потенциальных читателей, создание фокус-групп. Данные, полученные в результате региональных маркетинговых тестов, позволяют выпустить макеты. На разработку и тестирование одной коллекции уходит не менее 18 месяцев. По ее завершении производится запуск крупнейшей телевизионной кампании. Благодаря подобным действиям осуществляется поддержка бренда и его новинки на рынке того государства, где запланировано издание коллекции.
Круг почитателей коллекционных изданий очень широк. Это и профессионалы в той или иной области, и любители, и новички, и даже дети. Чаще всего все вышеупомянутые лица занимаются коллекционированием, собирательством, моделизмом, творчеством, экспериментаторской деятельностью. Несколько лет назад такие издания продавались исключительно в местах распространения прессы – в киосках, на лотках, в переходах. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Приобрести любимый журнал можно при помощи интернета, заказав все пропущенные выпуски.
Автор статьи: Александр Матвеев
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