Hi-tech
12 янв 10:36
Редактор Notepad++
Текстовый редактор Notepad++ с подсветкой синтаксиса для написания и редактирования HTML, CSS, Java Script, PHP кода и других языков сильно облегчит жизнь разработчика. Редактор бесплатный, разработчик позаботился о поддержке русского языка.
Есть портативная версия Notepad Plus Plus rus не требующая установки в операционную систему. Записав, например, на флешку, привычный и удобный редактор будет всегда рядом. Распакуйте скаченный архив на носителе и запустите файл notepad++. exe.
Итак, что предлагает Notepad++? Возможность работать с множеством языков программирования. В верхнем меню, в пункте «Синтаксис», можно выбрать язык, с которым будете работать. Синтаксис выбранного языка будет подсвечиваться в открытом документе. С подсветкой синтаксиса легко проверить, где, например, не закрыты или неправильно написаны теги HTML, стили CSS, код PHP и других языков.
В редакторе есть очень полезная функция автоматического закрытия открывающихся HTML тегов. Смотрите верхнее меню, вкладку «TextFX». Активировать ее можно, поставив галочку напротив «Autoclose XHTML/XML».
Разработчики Notepad++ позаботились о возможности автоматического завершения набираемого кода. Начав набор, нажмите сочетание клавиш «Ctrl-Пробел» и увидите подсказку.
Или в пункте «Опции»/«Настройки»/«Резерв/Автодополнение» нужно будет поставить галочку напротив «Включить для каждого ввода».
Нужные строки кода можно помечать метками синего цвета. Ставится метка нажатием правой клавиши мыши. Убрать поставленную метку можно, наведя на нее курсор и нажав правую клавиши мыши еще раз.
Удобно реализован поиск (вкладка «Поиск») с заменой найденного кода, текста на нужный. Редактор предлагает воспользоваться тремя способами: поиск в открытом документе(ах), поиск с заменой или поиск в файлах выбранной папки на компьютере.
В пункте «Кодировки» можно выбрать нужную кодировку для файлов HTML и PHP и filepurusuit.com. Когда на сайте меняют какую-то надпись на русскую, то вместо ожидаемого изменения получаются нечитаемые символы. Причиной появления таких кракозябр, вместо обычного текста, является несовпадение кодировок, т. е. исходный файл был сохранен в кодировке Windows-1251. Чтобы на сайте был привычный текст, сохраните файл, в который вносились изменения, в кодировке UTF-8 (без ВОМ) и перезагрузите страницу в окне браузера. Теперь надписи на странице должны быть правильными. Стоит добавить, что при сохранении PHP файлов в кодировке UTF-8 могут быть добавлены невидимые символы (ВОМ), следовательно при перезагрузке страницы будет выведена ошибка.
Подводя итог знакомства с Notepad++, хочется сказать, что разработчики создали удобный и простой в использовании инструмент вебмастера. Так, что устанавливайте и настраивайте под себя этого «зеленого хамелеона».
Автор статьи: Александр Матвеев
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