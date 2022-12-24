Wi-Fi на колесах

Протокол, получивший название Vi-Fi, позволяет клиентам Wi-Fi одновременно поддерживать соединение с несколькими точками доступа. Это инновационная система как и интернет по радиоканалу https://vsem-wifi.ru/uslugi/radiokanal/, и такая же надежная. По существу, Vi-Fi позволяет точкам доступа с перекрывающимися зонами покрытия скоординировано связываться с движущимся клиентом, таким способом сводится к минимуму число прерываний связи, которые губительны для интерактивных приложений. Результаты тестирования, недавно опубликованные в техническом отчете, показывают, что в сравнении с существующим, более уязвимым протоколом Wi-Fi, при использовании Vi-Fi удваивается число успешных коротких TCP-передач, а также вдвое вырастает продолжительность непрерывных сессий IР-телефонии.

Результаты тестов Vi-Fi в двух сетях описаны в докладе «Интерактивная связь Wi-Fi для движущихся автомобилей» (Interactive WiFi Connectivity for Moving Vehicles), представленной 21 августа во время семинара Special Interest Group on Data Communications, проведенного ассоциацией ACM в Сиэтле. Статья написана в соавторстве Аругой Баласубраманьян, Аруной Венкатарамани и Брайаном Нейлом Левиным (все из Массачусетского университета в Амхерсте), Махаджаном из Microsoft и Джоном Захорьяном из университета Вашингтона.

Как подчеркнул Махаджан, сейчас связь людей и компьютеров, находящихся в движущихся автомобилях, с сетью требует довольно медленных и дорогих спутниковых или сотовых каналов передачи данных. Однако растет спрос на мгновенный, непрерывный и интерактивный доступ для работы в Web, голосовой связи, мультимедиа и других аналогичных приложений. ученые хотели выяснить, насколько реально использовать постоянно растущее число точек доступа Wi-Fi как недорогую альтернативу.

Оригинальная версия для беспроводных локальных сетей в стандарте 802.11 и основа для этого Протокола была предназначена для стационарных узлов, расположенных относительно близко друг к другу. «Протокол развивается. Он очень гибкий, и мы достаточно далеко продвинулись», ― заметил Махаджан.

Поддержка сети Wi-Fi в машинах для интерактивных приложений выливается в серьезную проблему. «Сейчас любой клиент Wi-Fi в каждый момент времени взаимодействует только с одной базовой станцией», ― пояснил Махаджан. Если это взаимодействие неустойчиво или прерывается, клиент в машине либо работает с низкой производительностью, либо полностью отключается до тех пор, пока не сможет связаться с новой базовой станцией.«Соединение может ухудшиться или совсем прекратиться неожиданно и непредсказуемо.

Производительность приложения падает или соединение теряется полностью», ― заметил Махаджан. Специалисты называют эти прерывания «сумеречными периодами».Обнаружено, что частые прерывания соединения возможны даже тогда, когда радиопередатчик движущейся машины находится достаточно близко к базовым станциям Wi-Fi.

По словам Баласубраманьян, причин таких прерываний связи немало: высокие здания, топография, погода и множество других факторов, отражающихся на сигнале.Группа также отметила, что во многих случаях клиент Wi-Fi в каждый момент времени находится в диапазоне действия двух или более базовых станций, поэтому пакеты «подслушиваются» всеми из них, даже если для связи с данным клиентом выбрана только одна станция.

«Представьте, что клиент может взаимодействовать с несколькими базовыми станциями, ― заметила Баласубраманьян. ― Тогда вам не нужно полагаться только на одну. Мы хотим использовать это свойство для организации более надежной связи».Кластер базовых станций получает клиентский пакет и ждет подтверждения (АСК) от одного из членов кластера (и пакет, и АСК пересылаются средствами широковещательной рассылки).

«Если они услышали АСК от одной из базовых станций, они не должны ничего делать, ― пояснила Баласубраманьян. ― Если же АСК не было, все остальные базовые станции с помощью нашего алгоритма Vi-Fi определяют, какая из них должна передать пакет».Алгоритм использует «вероятностный» подход, по существу, в каждый данный момент выясняя, какова вероятность того, что каждая из слушающих базовых станций в состоянии передать пакет.

Базовая станция, для которой эта вероятность наиболее высока, получает разрешение на передачу, будь то трансляция на медиасервер или загрузка на клиент в машине. Vi-Fi не дублирует пакеты: пакет передается только один раз базовой станцией, у которой самые лучшие шансы это сделать.

Протоколы сотовой беспроводной связи в сетях со множеством промежуточных серверов в чем-то на это похожи. Однако для того чтобы свести к минимуму накладные расходы, связанные с такого рода передачей па: тов, они группируют или объединяя пакеты вместе. «Мы хотели, чтобы в системе не было подобной группировки поскольку она вызывает задержку» отметил Махаджан.

При передаче файлов задержки не страшны, но они могут оказаться губительными при видеотрансляции, интерактивных движениях камеры и тому подобного.Исследователи протестировав протокол Vi-Fi в двух сетях: в VanLAN в штаб-квартире Microsoft в Редмонде (шт. Вашингтон) и в DieselNet в кампусе Массачусетского университете. В обоих случаях компьютеры, оснащенные (или подключенные) к радио передатчикам Wi-Fi, были установлены в грузовиках или автобусах, движущихся по круговым маршрутам ми базовых станций Wi-Fi.

Группа сравнила результаты Vi-Fi с результатами боты традиционного механизма пере дачи Wi-Fi.«При использовании Vi-Fi производительность увеличивалась прим но вдвое, ― сообщил Махаджан. ― голосовые звонки в среднем были четче, число прерываний также сокращалось вдвое». Кроме того, время устойчивого, непрерывного соединения же удвоилось. При работе в Web наблюдались а логичные, заметные улучшения в скорости загрузки и рост числа успешных завершений загрузки страниц.

Vi-Fi ― это программный код, размещаемый над интерфейсом 802 Не требуется никаких изменений аппаратного или встроенного программного обеспечения. «Любой производитель оборудования беспроводных локальных сетей может реализовать это точно так же, как мы», ― от тил Махаджан.Тесты также показывают, что VIi-Fi может применяться не только в автомобилях. «Мы пришли к выводу, его можно использовать для статичесских и переносных структур Wi-Fi заметила Баласубраманьян. ― 'Сумеречные' периоды возникают и в этих сетях».

В дальнейшем, по словам Махаджана, группа планирует провести более тщательное тестирование.«Считается, что Wi-Fi есть повсюду, ― сказал Махаджан. ― Если уже так, и в нем можно поддерживать совершенно новый класс приложений с помощью Vi-Fi ― это замечательно. Если Wi-Fi получит действительно широкое распространение, не по требуется прикладывать существенных усилий на планирование топологий сотовых сетей».





Автор статьи: Александр Матвеев