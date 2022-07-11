Hi-tech
11 июл 01:21
Yamaha собрался вывести на рынок Азии мотоциклы, работающие на биотопливе
Японское предприятие «Yamaha» намеревается совсем уже очень скоро вывести на азиатский рынок мотоциклы, работающие на синтетическом горючем, в то время как оно одновременно стало более осторожно относиться к увеличению числа предложений в этом регионе своих электрифицированных двухколесных транспортных средств.
Синтетическое топливо производится из биоэтанола и другого сырья. Его применение в легковых автомобилях рассматривается как шаг на пути, ведущему к обезуглероживанию.
«И, хотя нам, возможно, еще придется видоизменить некоторые из его технических условий, нынешний ДВС все равно будет функционировать столько, сколько потребуется, даже несмотря на то, что бак транспортного средства заполнен биотопливом», — говорит президент японской компании-производителя Ёсихиро Хидака.
Предприятием «Ямаха Мотор» уже удалось продать в Бразилии несколько спортивных мотоциклов, работающих на смеси бензина и этанола. Теперь, оно заявляет, что очень скоро может вывести аналогичные мотоциклы на рынки таких стран, как Индия и Индонезия. Японской компанией сейчас ведутся переговоры о его деталях с властями этих государств через местные отраслевые ассоциации.
На страны Азии приходится около 80% годовых отправок грузов предприятием «Ямаха Мотор». В рамках своей стратегии по электрификации, японская компания к 2024 году планирует выпустить более 10 моделей электромотоциклов по всему миру. Однако, Хидака при этом уточнил, что его предприятие не собирается запустить все виды электрифицированных мотоциклов на рынке Азии.
По его словам, в некоторых странах электроснабжение является весьма нестабильным. «Это может затруднить повсеместное внедрение электрифицированных транспортных средств. Вместо этого, по мере принятия этими государствами мер, связанных с декарбонизацией, наша компания начнет с поставок моделей, имеющих низкий уровень выбросов CO2, таких как мотоциклы, работающих на синтетическом топливе. Со временем, мы постепенно расширим их линейку», — подытожил Ёсихиро Хидака.
Несмотря на то, что проблемы с производством биоэтанола и инфраструктурой электроснабжения сохраняются, президент японского предприятия-изготовителя все же видит повод для оптимизма. «Мы слышали, что индийское правительство с энтузиазмом относится к биотопливу, которое может уменьшить выбросы CO2», — сказал он.
Ранее в понедельник, 11 апреля, Хидака рассказал о работе компании «Ямаха Мотор» с предприятием «Тойота Мотор» в области разработки двигателя на водородном топливе. «Двуокись углерода может рассматриваться как нечто плохое, но я считаю, что сам двигатель — нет», — сообщил он. «Нам необходимо найти решение для ДВС, не выделяющих CO2».
В водородных двигателях используется та же технология, что и в обычных ДВС, но с почти нулевым уровнем выбросов, поскольку ими сжигается водород вместо бензина.
Автор статьи: Александр Матвеев
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