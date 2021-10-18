Медицинский стандарт качества: медицинский спирт 96°

Медицинский спирт — продукт, который вряд ли перестанет быть актуальным. С помощью этого этанола можно проводить дезинфекции, обработку ран, помещений, поверхностей. Он моментально убивает бактерии и микробы, а также противостоит появлению вирусов и инфекций. Название этого этанола говорит само за себя: его широко используют в медицине. Однако, разве стоит говорить о том, как важно в наши дни поддерживать чистоту в помещениях, и относиться это не только к больницам. Его покупают для создания антисептиков, медикаментозных веществ, а также для использования в качестве сильнейшего дезинфектора. Именно этот спирт считается самым чистым из предложенных. Но он не является пищевым, поэтому внутрь принимать его всё же не стоит.

Где купить медицинский спирт в Украине

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Основные свойства этанола

Делают медицинский спирт из высококачественного отборного сырья. Брага создаётся на основе смеси злаковых культур. Интересный факт: спирт перебрасывает естественным путём, без посторонних вмешательств. Что касается системы очистки, то этанол проходит тщательную фильтрацию и многоступенчатое очищение, которое позволяет вывести из его состава практически всё лишнее. Таким образом в формуле медицинского этанола практически отсутствуют сивушные масла, метанол и другие вредные примеси! Однако, он всё-равно не пригоден для употребления: исключительно для дезинфекции и антисептической обработки. Стоит отметить, что крепость медицинского спирта достаточно высокая — 96%. Это означает, что его обязательно нужно разбавлять с посторонними ингредиентами или водой, особенно во время использования для дезинфекции кожи, иначе он может оставить ожоги.

Где применяют медицинский спирт 96%?

Среди основной сферы использования этого этанола, как можно понять по названию — медицинская. Его используют для дезинфекции и антисептической обработки кожи, помещений, поверхностей и так далее. Также особо актуально в наши дни применение медицинского спирта в качестве основы в антисептиках. Он обладает отличными антибактериальными свойства. Быстро нейтрализует бактерии, микробы и вирусы.

Спирт медицинского стандарта изготавливается в соответствии с определёнными ГОСстандартами, которые гарантируют максимальную эффективность продукта.





Автор статьи: Александр Матвеев