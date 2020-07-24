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Медицинский центр «Медилюкс сервис» в Витебске
Ультразвуковая диагностика – это метод лучевой диагностики, получаемый при помощи высокочастотных звуковых волн, помогающих получать изображение внутренних органов. Основа метода заключается в регистрировании отраженных волн. Ультразвуковая томография выдает изображение в определенной плоскости или срезе.
Щадящий метод не имеет лучевой нагрузки. Медицинский центр «Медилюкс сервис» в Витебске работает на протяжении 10 лет. Чтобы воспользоваться услугами, необходимо предварительно записаться на прием.
Каждый клиент дорог для нас, поэтому здоровье и красота клиента на первом месте. Медицинский центр помогает довести кожу до совершенства. Все проблемы пациентов изучаются, в сжатые сроки выдаются результаты.
Почему это безопасно
Ультразвуковые волны характеризуются:
- прямолинейным распространением;
- способностью фокусироваться;
- проникновением внутрь органов;
- наличием информации о внутреннем строении и функции органов.
Для прохождения ультразвукового диагностического исследования необходимо зайти на официальную страницу медицинского учреждения https://medilux.by/ultrazvukovaya-diagnostika. Благодаря индивидуальному подходу, лечение проблемы любой сложности упрощается.
Как сделать УЗИ
Наличие комплексного оборудования и обученных врачей делает центр востребованным. Удобное расположение позволяет принимать пациентов из соседних городов и пригорода. Все интересующие вопросы сможете задать по телефонам, указанным на сайте.
Диагностический центр предлагает воспользоваться услугами профессионалов по приемлемой цене. УЗИ помогает в установлении опухоли, оценивании локализации и размеров. Данный метод решает проблемы любой сложности.
«Медилюкс сервис» работает более 10 лет и успел зарекомендовать себя как практичный и современный медицинский центр. Удобное расположение, широкий спектр услуг – все это медицинское учреждение, которое заботится о всех своих пациентах. Запись на прием осуществляется после заполнения электронной формы заявки.
Даже бессимптомно протекающее заболевание будет своевременно выявлено. Клиенты смогут воспользоваться услугами исследования:
- всей брюшной полости;
- сосудов, артерий, вен;
- биопсии с лечебно-диагностическими пункциями.
Стоимость услуги зависит от объема и сложности проведения процедуры.
Автор статьи: Александр Матвеев