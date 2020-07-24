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24 июл 10:02

Медицинский центр «Медилюкс сервис» в Витебске



Ультразвуковая диагностика – это метод лучевой диагностики, получаемый при помощи высокочастотных звуковых волн, помогающих получать изображение внутренних органов. Основа метода заключается в регистрировании отраженных волн. Ультразвуковая томография выдает изображение в определенной плоскости или срезе.



Медицинский центр «Медилюкс сервис» в Витебске


Щадящий метод не имеет лучевой нагрузки. Медицинский центр «Медилюкс сервис» в Витебске работает на протяжении 10 лет. Чтобы воспользоваться услугами, необходимо предварительно записаться на прием.



Каждый клиент дорог для нас, поэтому здоровье и красота клиента на первом месте. Медицинский центр помогает довести кожу до совершенства. Все проблемы пациентов изучаются, в сжатые сроки выдаются результаты.



Почему это безопасно


Ультразвуковые волны характеризуются:



  • прямолинейным распространением;

  • способностью фокусироваться;

  • проникновением внутрь органов;

  • наличием информации о внутреннем строении и функции органов.



Для прохождения ультразвукового диагностического исследования необходимо зайти на официальную страницу медицинского учреждения https://medilux.by/ultrazvukovaya-diagnostika. Благодаря индивидуальному подходу, лечение проблемы любой сложности упрощается.



Как сделать УЗИ


Наличие комплексного оборудования и обученных врачей делает центр востребованным. Удобное расположение позволяет принимать пациентов из соседних городов и пригорода. Все интересующие вопросы сможете задать по телефонам, указанным на сайте.



Диагностический центр предлагает воспользоваться услугами профессионалов по приемлемой цене. УЗИ помогает в установлении опухоли, оценивании локализации и размеров. Данный метод решает проблемы любой сложности.



«Медилюкс сервис» работает более 10 лет и успел зарекомендовать себя как практичный и современный медицинский центр. Удобное расположение, широкий спектр услуг – все это медицинское учреждение, которое заботится о всех своих пациентах. Запись на прием осуществляется после заполнения электронной формы заявки.



Даже бессимптомно протекающее заболевание будет своевременно выявлено. Клиенты смогут воспользоваться услугами исследования:




  • всей брюшной полости;

  • сосудов, артерий, вен;

  • биопсии с лечебно-диагностическими пункциями.



Стоимость услуги зависит от объема и сложности проведения процедуры.





Автор статьи: Александр Матвеев




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