Ультразвуковая диагностика – это метод лучевой диагностики, получаемый при помощи высокочастотных звуковых волн, помогающих получать изображение внутренних органов. Основа метода заключается в регистрировании отраженных волн. Ультразвуковая томография выдает изображение в определенной плоскости или срезе.

Щадящий метод не имеет лучевой нагрузки. Медицинский центр «Медилюкс сервис» в Витебске работает на протяжении 10 лет. Чтобы воспользоваться услугами, необходимо предварительно записаться на прием.

Каждый клиент дорог для нас, поэтому здоровье и красота клиента на первом месте. Медицинский центр помогает довести кожу до совершенства. Все проблемы пациентов изучаются, в сжатые сроки выдаются результаты.

Почему это безопасно

Ультразвуковые волны характеризуются:



прямолинейным распространением;



способностью фокусироваться;



проникновением внутрь органов;



наличием информации о внутреннем строении и функции органов.



Для прохождения ультразвукового диагностического исследования необходимо зайти на официальную страницу медицинского учреждения https://medilux.by/ultrazvukovaya-diagnostika. Благодаря индивидуальному подходу, лечение проблемы любой сложности упрощается.

Как сделать УЗИ

Наличие комплексного оборудования и обученных врачей делает центр востребованным. Удобное расположение позволяет принимать пациентов из соседних городов и пригорода. Все интересующие вопросы сможете задать по телефонам, указанным на сайте.

Диагностический центр предлагает воспользоваться услугами профессионалов по приемлемой цене. УЗИ помогает в установлении опухоли, оценивании локализации и размеров. Данный метод решает проблемы любой сложности.

«Медилюкс сервис» работает более 10 лет и успел зарекомендовать себя как практичный и современный медицинский центр. Удобное расположение, широкий спектр услуг – все это медицинское учреждение, которое заботится о всех своих пациентах. Запись на прием осуществляется после заполнения электронной формы заявки.

Даже бессимптомно протекающее заболевание будет своевременно выявлено. Клиенты смогут воспользоваться услугами исследования:



всей брюшной полости;



сосудов, артерий, вен;



биопсии с лечебно-диагностическими пункциями.



Стоимость услуги зависит от объема и сложности проведения процедуры.





Автор статьи: Александр Матвеев