Закон о неуважении к власти

Благодаря возрастающей зависимости от социальных сетей, сети Интернет в целом и тому, что эта сфера никаким образом законодательно не контролируется. Теперь не разрешается распространять в Интернете информацию с содержанием нецензурных слов, несущую в себе оскорбительное отношение к человеческому достоинству, обществу, государству и органам власти. Все последние изменения в закондательстве на сайте газеты "Солидарность".

Обнаружение данной информации должно сопровождаться направлением Генпрокурора в Роскомнадзор соответствующего сообщения, данное управление, в свою очередь, требует ее удаления. При невыполнении предписания доступ ограничивается. При этом владельцу интернет-ресурса требуется в течение суток удалить информацию, указанную в сообщении.

При добровольном удалении информации и при совершении нарушения впервые, гражданин к административной ответственности привлекается. Такое смягчение сделано для тех лиц, кто случайным образом разместил информацию без предварительной проверки её содержания. Интересным моментом в этих законах является величина штрафов. При несоблюдении требования удалить контент, гражданин облагается штрафом в размере от тридцати до одной сотни тысяч рублей. При соблюдении повторно аналогичного нарушения штраф уже составит от ста до двух сотен тысяч рублей (можно выбрать проведение в качестве арестанта сроком до 15 суток). При регулярном нарушении требований данного закона гражданину положен штраф увеличивается от двухсот до трехсот тысяч рублей, альтернативой послужит административный арест. Для понимания того, насколько сумма штрафа такого нарушения соизмерима, например, с невключенными фарами или за превышение скорости.

Фейковая информация

Согласно ФЗ № 41 блокировка ресурса может быть вызвана размещением фейковой информации.



Запрещено размещать в новостной ленте фейковые события, искажающие реальность и создающих угрозу обществу (например, привлечение к террористическим группировкам или так называемые «группы смерти»). А именно: такие негативные последствия, способные нанести вред здоровью и жизни людей, привести к нарушению общественного порядка и т.д.

Принятие данного закона повлекло за собой приобретение возможности привлекать виновных людей и юридических лиц к ответственности за размещение фейковой информации.

Размеры штрафов опять же немаленькие, что правильно, с одной стороны. В случае когда распространение информации способствовало созданию угрозы общества, гражданину может выписан штраф от тридцати до одной сотни тысяч рублей, возможно принудительное удаление «очага» нарушения. Когда нарушение реализовано юридическим лицом, ему предъявляются штрафные санкции размером от двух сотен до пяти сотен тысяч рублей, а также возможно принудительное удаление субьекта нарушения.

Возникновение сбоев в работе органа власти или потери доверия к какому-либо общественному институту по причине ложности информации будет сопровождаться штрафом от ста до трех сотен тысяч рублей, для юридических лиц – от полумиллиона рублей до одного миллиона рублей. Подобное наказание предусмотрено такие же распространения фейковой информации.

Зависимость от информации в интернете может приводить к смерти, о чем свидетельствует деятельность «групп смерти». В законе учтено такое возможное последствие из-за подобного рода информации, определены следующие размеры штрафных санкций, а именно: физические лица обойдутся 300-400 тысячами рублей, юридическим лицам придется выплатить от 1 до 1,5 миллионов рублей. Возможно изъятие предмета нарушения, однако это несоизмеримо с тем, что человеческая жизнь оборвана.



Какое общественное мнение о вновь принятом законе?

Негативная реакция общества вызвана препятствием к демократическим основам со свободным мнением. Инициатива принятия закона вызвана Президентом России, т. к. многие из Совета были против.



Конечно, законы неидеальны, учитывая то, что они являются «первопроходцами» в правовом регулировании в сфере деятельности в сети Интернет.

Закон об оскорблении еще «сырой». Например, нет чёткого и однозначного трактования понятий «неприличная форма оскорбления» и «явное неуважение», что приводит к тому, что под эти понятия можно подвести практически любого. Отсутствуют критерии, указывающие на объект правонарушения.



Как известно, за оскорбление чести и достоинства уже существуют статьи в КоАП РФ и УК РФ, и гражданин, считающий, что его оклеветали вправе обратиться в суд.

При рассмотрении таких же взаимосвязей в рамках закона о распространении фейковой информации. Из-за трудности найти доказательство того, что неблагоприятное событие настало в результате воздействия ложной информации. Нет критериев оценки того, что можно расценивать как потенциальную угрозу, а что нет.

Как было отмечено выше, за размещение фейковой информации (ещё нужно доказать это) штрафные санкции имеют высокий финансовый уровень. Впоследствии это приведет к тому, что граждане не смогут выражать свое мнение, доказать правоту будет гораздо сложнее.

Таким образом, любое высказывание может быть расценено как критика власти или фейковая новость.



Из-за недоработанности закона гражданам или юридическим лицам, привлеченным к ответственности за подобного рода преступления или правонарушения, потребуется немало сил и финансов для того, чтобы воспользоваться услугами опытного специалиста.





Каково значение «неуважения в неприличной форме»?

Точного ответа не существует. В России существует запрет на употребление брани, благодаря принятой поправке в закон о СМИ. В методическом порядке Роскомнадзор выделяет четыре слова нецензурной лексики (маты) и производные от них, неприменимые к власти. Однако по каким критериям трактовать такую лексику непонятно.

Юридически квалифицировать неуважение однозначно не получается, т. к. такие трактовки зависят от политических дел в стране и мире.





Особенности применения закона на известных ресурсах

Роскомнадзор напрямую повлиять на пользователей сети не может, только с помощью провайдера, чтобы осведомить владельцев интернет-ресурса. Время для удаления информации также составляет сутки. При несоблюдении требования вышеупомянутый орган вправе сначала ограничить доступ, а затем такого гражданина ждёт судебное разбирательство.

Оплата штрафа является обязательством на владельца ресурса. Это обусловлено тем, что СМИ отвечают за качество предоставляемой информации разными средствами, включая комментарии.



Под особым вниманием является то, как модераторами перед публикацией проверяются сообщения. В случае, если сотрудниками пропущена информация, не соответствующая нормам права, то выполнение предписания не гарантирует, администрации владельца ресурса не подвергнут административному взысканию штрафа.







Заключение

Таким образом, в статье рассмотрены основные аспекты принятого закона об оскорблении власти. Конечно, имеется ряд недоработок в тексте закона, но осуществление законодательства в сфере информации в сети Интернет, социальных сетях – это большой прогресс в правовом регулировании подобных вопросов в России. В будущем после ряда казусных ситуаций закон будет дорабатываться, что сделает его более объективным к различным ситуациям.





Автор статьи: Александр Матвеев