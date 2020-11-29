Как работает приготовление в микроволновой печи?

Микроволновая печь может стать одним из величайших изобретений 20 века - она ​​есть в сотнях миллионов домов по всему миру.

Подумайте, сколько раз вы используете микроволновую печь каждый день. Вы опаздываете на работу, поэтому у вас нет времени готовить завтрак дома. По пути в офис вы останавливаетесь, чтобы заправить машину. В магазине быстрого приготовления вы берете замороженный буррито на завтрак и кладете его в микроволновую печь на прилавке. Позже в тот же день вы должны работать до обеда. К 15:00 вы голодны, поэтому берете упаковку с попкорном, пригодным для использования в микроволновой печи, в торговом автомате и кладете ее в микроволновую печь в комнате отдыха. В ту ночь, после долгого рабочего дня, вы просто слишком устали, чтобы готовить на гриле, поэтому вы накрываете вчерашнюю лазанью и разогреваете ее в микроволновой печи.

Как видите, микроволновые печи популярны, потому что они готовят пищу за очень короткое время. Эти повсеместно распространенные приборы также чрезвычайно эффективно используют электричество, потому что они только нагревают пищу, а не теоретически безопасный для микроволновой печи контейнер, в котором она находится. В этой статье мы обсудим загадку магии «еды в минута »с приготовлением в микроволновой печи.

Неудивительно, что микроволновая печь использует микроволны для нагрева пищи. Микроволны - это тип волн, которые зажаты между радиоволнами и инфракрасным излучением в электромагнитном спектре. В случае микроволновых печей обычно используемая частота волны составляет примерно 2450 мегагерц (2,45 гигагерца).

Волны в этом диапазоне частот обладают интересным свойством: они поглощаются водой, жирами и сахарами. После поглощения они превращаются непосредственно в атомное движение - тепло. Эти волны обладают еще одним интересным, связанным свойством: они не поглощаются большинством пластмасс, стекла или керамики. Металл отражает микроволны, поэтому металлические сковороды плохо работают в микроволновой печи. Также поэтому у устройств металлические стенки - для отражения.

Источник: skilletdirector.com

Часто можно услышать, что микроволновые печи готовят пищу «изнутри». Что это значит? Вот объяснение, которое поможет понять, как готовить в микроволновой печи.

Допустим, вы хотите испечь торт в обычной духовке. Обычно вы выпекаете пирог при температуре 350 градусов C или около того, но на этот раз вы случайно установили духовку на 316 градусов C вместо 350. Что произойдет? Внешняя сторона торта загорится еще до того, как внутренняя часть станет теплой.

В обычной духовке тепло должно перемещаться (за счет теплопроводности) от внешней стороны блюда к середине (например, как работает термос, чтобы получить хорошее объяснение теплопроводности и других процессов теплопередачи). Горячий сухой воздух на внешней стороне продукта испаряет влагу, поэтому внешняя сторона может быть хрустящей и коричневой (например, хлеб образует корочку), а внутренняя часть - влажной.

При приготовлении с помощью микроволн радиоволны проникают в пищу и довольно равномерно возбуждают молекулы воды и жира. Тепло не должно перемещаться внутрь за счет теплопроводности. Тепло везде и сразу, потому что все молекулы возбуждены вместе. Конечно, есть пределы. Микроволны неравномерно проникают в толстые куски пищи (они не доходят до середины), а также есть «горячие точки», вызванные помехами волн, но вы поняли. Весь процесс нагрева отличается, потому что вы «возбуждаете атомы», а не «проводите тепло».

В микроволновой печи воздух в духовке имеет комнатную температуру, поэтому корочка не образуется. Вот почему выпечка, которую можно приготовить в микроволновой печи, иногда идет с маленьким конвертом из фольги и картона. Вы кладете еду в рукав, а затем в микроволновке. Рукав реагирует на микроволновую энергию, становясь очень горячим. Это внешнее тепло позволяет корочке стать хрустящей, как в обычной духовке.





Автор статьи: Александр Матвеев